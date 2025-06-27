Умеров ответил, снизят ли в Украине мобилизационный возраст

Говорит, что пока никаких изменений не планируется.

Вопрос снижения мобилизационного возраста не рассматривается. Об этом сказал министр обороны Рустем Умеров в разговоре с журналистами.

Он напомнил, что молодые люди до 14 лет могут заключить контракт.

"Контракт 18-24 - это добровольная программа. Любое решение относительно возраста принимается исключительно на политическом уровне, и пока никаких изменений не планируется", - подчеркнул Умеров.

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Мобилизация 18-24 - последние новости

Как сообщал УНИАН, заместитель руководителя Офиса президента Украины Павел Палиса отмечал, что "Контракт 18-24" может быть расширен специальностями, которые связаны с дронами.

По его словам, 80% поражений вражеской техники и личного состава противника - это заслуга расчетов беспилотных летательных аппаратов.

Палиса добавил, что можно долго спорить о роли танков в современной войне или способах применения артиллерии, но "отрицать важность беспилотников - невозможно".

В феврале Министерство обороны Украины официально начало проект "Контракт 18-24" - добровольную инициативу для украинцев возрастной категории 18-24 года, которые готовы присоединиться к Силам обороны на один год.

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