Умеров ответил, снизят ли в Украине мобилизационный возраст

Вопрос снижения мобилизационного возраста не рассматривается. Об этом сказал министр обороны Рустем Умеров в разговоре с журналистами.
Он напомнил, что молодые люди до 14 лет могут заключить контракт.
"Контракт 18-24 - это добровольная программа. Любое решение относительно возраста принимается исключительно на политическом уровне, и пока никаких изменений не планируется", - подчеркнул Умеров.
Мобилизация 18-24 - последние новости
Как сообщал УНИАН, заместитель руководителя Офиса президента Украины Павел Палиса отмечал, что "Контракт 18-24" может быть расширен специальностями, которые связаны с дронами.
По его словам, 80% поражений вражеской техники и личного состава противника - это заслуга расчетов беспилотных летательных аппаратов.
Палиса добавил, что можно долго спорить о роли танков в современной войне или способах применения артиллерии, но "отрицать важность беспилотников - невозможно".
В феврале Министерство обороны Украины официально начало проект "Контракт 18-24" - добровольную инициативу для украинцев возрастной категории 18-24 года, которые готовы присоединиться к Силам обороны на один год.