Россия будет угрожать не только восточным границам НАТО, считает Джим Стокс.

Если Россия нападет на страны НАТО, то эта война будет отличаться от той, которая происходит в Украине. Об этом в интервью "Радио Свобода" заявил директор по ядерной политике НАТО Джим Стокс.

"Отчасти потому, что Россия - ядерный противник. А мы - ядерный альянс. И это была бы совсем другая ситуация, даже согласно российской ядерной доктрине, это другая ситуация... И я думаю, что это заставляет многие страны переосмыслить, как должны выглядеть вооруженные силы, какими должны быть наши возможности, как мы можем подготовиться к будущему конфликту. И когда мы готовимся к конфликту, дополнительным преимуществом, которое мы получаем от этого, из того, что касается моей работы, является сдерживание", - сказал Стокс.

Он также отметил, что многие люди считают, что угроза от России для НАТО есть только на восточном фланге. Однако на самом деле это не так, ведь враг может угрожать со всех сторон.

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"Она (Россия, - УНИАН) есть и на море, и в воздухе. Они могут пересечь всю Европу. У них есть корабли и подводные лодки, которые, если они находятся в Северной Атлантике, могут атаковать нас с этого направления... Итак, что здесь важно, так это наши возможности противовоздушной и противоракетной обороны. Я думаю, что традиционно мы думали о противоракетной обороне с точки зрения способности сбивать большие ракеты, летящие с неба, но атака роя беспилотников может быть совсем другой", - добавил Стокс.

Возможная война РФ и НАТО: важные новости

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Россия планирует напасть на НАТО в ближайшие 5 лет. Президент отметил, что планы НАТО по увеличению оборонных расходов дельные, но запланированные темпы очень медленные.

Об угрозе для НАТО со стороны России накануне также заявлял генсек Альянса Марк Рютте. Он пояснил, что Москва сейчас наращивает силы и призвал членов НАТО не быть наивными.

По данным Bloomberg, если Россия начнет войну против НАТО, это может сократить мировой объем производства на 1,3% или на $1,5 трлн в первый год. Что почти равно влиянию полномасштабного вторжения в Украину. Потери будут гораздо больше, если война перекинется на другие европейские страны.

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