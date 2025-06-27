Компания планирует повысить цены на некоторые модели в США более чем на 200 долларов.

В мае продажи Toyota достигли третьего месячного рекорда подряд. Об этом сообщает Bloomberg.

Мировые продажи Toyota (если учитывать дочерние компании Daihatsu Motor Co. и Hino Motors Ltd.) в мае составили 955 532 автомобиля, что на 8% больше, чем годом ранее.

Такие показатели достигнуты за счет высокого спроса на гибридные автомобили в США, Японии и Китае. Продажи автомобилей Toyota и ее бренда Lexus выросли более чем на 4% в Японии, на 7% в Китае и на 11% в Северной Америке.

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Компания планирует повысить цены на некоторые модели в США более чем на 200 долларов. Это является частью плановой коррекции, учитывающей рыночные условия и конкурентную среду. Решение приняли после того, как Mitsubishi объявила о повышении цен в США на некоторые свои модели.

Отметим, что крупнейшие японские автопроизводители сильно зависят от американского рынка. Все они рискуют понести серьезные убытки, если переговоры с Белым домом не приведут к снижению пошлин.

Автомобили Toyota - что интересного

Недавно специалисты назвали десять самых надежных автомобилей Toyota с пробегом. В список попали, в частности, Toyota Corolla (2019 год), Toyota Camry (2014 год) и Toyota Avalon (2021 год).

Лучшим выбором эксперты считают именно Corolla двенадцатого поколения. По их словам, эта машина надежная и экономичная. Специалисты подсчитали, что в среднем владелец Toyota Corolla ежегодно тратит на обслуживание своего автомобиля менее 400 долларов.

Отметим также, что автомобили Toyota одни из самых популярных на украинском рынке. Это касается, в частности, гибридов.

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