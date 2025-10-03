Ивана Стрэднер отметила, что Запад боится "сценария Армагеддона".

Последние провокации российского диктатора Владимира Путина в Европе угрожают Третьей мировой войной. Более того, На прошлой неделе один из ближайших союзников главы Кремля призывал "стереть с лица земли" Великобританию с помощью ядерного оружия, а бывший президент РФ Дмитрий Медведев заявил, что Москва "может использовать оружие, от которого не защитит даже бомбоубежище".

Что стоит за ядерными угрозами России

Научный сотрудник Центра медиагигиены им. Бариша при Фонде защиты демократий (FDD) Ивана Стрэднер в своем материале для The Telegraph высказала мнение, что Запад боится "сценария Армагеддона", чем и пользуется Путин. Россия использует угрозы применения ядерного оружия для шантажа, чтобы удержать союзников Украины от оказания ей военной помощи.

Стрэднер напомнила, что Россия обладает крупнейшим в мире ядерным арсеналом. Тем не менее она считает, что Путин вряд ли использует его против стран Запада. По ее словам, это скорее российский инструмент психологической войны.

Автор подчеркнула, что Великобритания и США должны раскрыть блеф Путина и усилить давление на Кремль. Она напомнила, что еще в феврале 2022 года РФ привела свои ядерные силы в состояние повышенной боеготовности. В ответ на это тогдашний президент США Джо Байден заявил американцам, что "армагеддон не за горами". С ядерными угрозами Путина столкнулся и нынешний американский лидер Дональд Трамп, который говорил о том, что эскалация может втянуть США в Третью мировую войну.

В ноябре Путин подписал пересмотренную ядерную доктрину, которая снизила порог применения подобного оружия, добавила Стрэднер. Тем не менее она считает, что в нынешней ситуации у российского диктатора нет рациональных причин для применения ядерного оружия.

"Мы не можем знать, что думает Путин, но он вряд ли рискнет вызвать массированную реакцию НАТО и всего мира, когда даже не ясно, решит ли ядерное оружие его проблему в Украине. В отсутствие полной победы Путин может согласиться на затяжную войну, в которой он измотает Запад до такой степени, что тот в конечном итоге перестанет поддерживать Украину", - написала Стрэднер в своем материале.

Автор заверила, что Путин намерен манипулировать Западом для достижения своих целей, используя "рефлексивный контроль". Она подчеркнула, что это старая советская концепция, которая подразумевает вмешательство в процесс принятия решений другой страной до тех пор, пока правительство не будет вынуждено принять меры в интересах Москвы.

Что стоит делать Западу

Стрэднер призвала Лондон и Вашингтон не поддаваться на психологические игры России. Более того, она напомнила, что на прошлой неделе Путин предложил Трампу продлить на год последний оставшийся договор о ядерном оружии между Россией и США.

Стрэднер считает, что Британии и США стоит начать проводить собственные информационные операции, чтобы напомнить россиянам о множестве негативных последствий, к которым приведет использование ядерного оружия. По ее словам, НАТО должно проводить военные игры и учения, моделирующие возможную эскалацию ядерной угрозы со стороны РФ и ответные меры.

Эстония готова разместить британское ядерное оружие - что известно

Ранее министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что его страна готова принять британские F-35 с ядерным потенциалом после нарушения воздушного пространства Россией. В The Telegraph напомнили, что у Эстонии нет собственных истребителей, поэтому на авиабазе Амари регулярно несут службу британские F-35 и Typhoon, а также самолеты других союзников.

Россия отрицает нарушение воздушного пространства Эстонии. Тем не менее Певкур отметил, что Эстония имеет доказательства и вела контакты с пилотами через радиочастоты.

