Иран подписал соглашение в 2015 году, получив взамен освобождение от международных санкций.

В Иране объявили, что ее ядерная программа больше не связана ограничениями, так как истек срок международного соглашения с ведущими мировыми государствами. Об этом пишет The Guardian.

"Отныне все положения соглашения, включая ограничения на иранскую ядерную программу и связанные с ней механизмы, считаются прекращенными", - говорится в заявлении Министерства иностранных дел Ирана.

В издании напомнили, что в 2015 году Иран подписал соглашение, официально известное как Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), в соответствии с которым международные санкции были сняты со страны в обмен на ограничения ядерной программы. Оно было заключено между Ираном, Китаем, Великобританией, Францией, Германией, Россией и США.

Кроме того, соглашение уже много лет находилось в состоянии хаоса, подчеркнули в издании. Например, во время своего президентского срока Дональд Трамп в 2018 году объявил о выходе США из соглашения и восстановил санкции. Он объяснил свое решение тем, что ему не нравился пакт, подписанный его предшественником - Бараком Обамой. Вскоре после этого Иран активизировал свою ядерную программу.

Иран впервые запустил межконтинентальную баллистическую ракету - что известно

Напомним, что в сентябре депутат иранского парламента и государственные СМИ страны заявили, что Тегеран провел первое успешное испытание межконтинентальной баллистической ракеты. Тем не менее аналитики указали на странный момент.

За несколько дней до заявления в небе над Ираном зафиксировали характерный след от запуска, который, по мнению наблюдателей, мог принадлежать этой ракете. На опубликованных кадрах, отмечают аналитики, виден длинный след работы двигателей и многочисленные "пятнышки" позади ракеты, который является признаком того, что двигатель, вероятно, работал импульсами. На записях также нет очевидных признаков того, что траектория выводила аппарат в верхние слои атмосферы или на космическую высоту.

