Также в Иране заявляют о том, что в страну уже прибыли российские МиГ-29, но подтверждений нет.

Член комитета по национальной безопасности иранского парламента Абольфазл Зоревэнд заявил, что Тегеран скоро получит от России партию истребителей Су-35, а также уже имеет новые МиГ-29. Тем не менее аналитики относятся к этому заявлению с большим скептицизмом, пишет Forbes.

Отмечается, что Зоревэнд говорил о том, что российские Су-35 якобы уже находятся на пути в Иран. Это заявление соответствует плану Тегерана по усилению своих ВВС, но пока нет реальных подтверждений факта передачи истребителей.

"Я не верю, что в заявлениях члена иранского парламента есть хоть доля правды", - рассказал журналистам аналитик по вопросам обороны и безопасности и старший научный сотрудник Вашингтонского института ближневосточной политики Фарзин Надими.

По его словам, заявление Зоревэнда в лучшем случае может быть лишь желанием или просьбой, переданной россиянам обеспокоенными иранцами, которые до сих пор не получили заказанные истребители. Он подчеркнул, что также маловероятно то, что это произойдет в обозримом будущем.

Научный сотрудник Бостонского университета и автор книги "Теневой командир: Сулеймани, США и глобальные амбиции Ирана" Араш Азизи заявил журналистам, что согласен с мнением Надими. Он добавил, что Иран вряд ли получит от России и ЗРК С-400, о передаче которых также говорил Зоревэнд.

"Эти утверждения почти наверняка не соответствуют действительности. Определенно нет никаких признаков того, что Россия меняет свое решение по поводу С-400", - объяснил Азизи.

По данным издания, Иран заказал и оплатил 50 истребителей Су-35 до 2021 года. Тем не менее до сих пор нет подтверждения того, что Тегеран получил хотя бы один самолет.

"Зохреванд, который был послом Ирана в Италии и Афганистане при бывшем президенте Ирана Махмуде Ахмадинежаде, является сомнительной фигурой, известной своими экстравагантными заявлениями, подобными заявлениям его бывшего босса", - сказал Азизи журналистам.

Еще в середине 2023 года иранские СМИ писали, что первые истребители Су-35 прибудут в течение нескольких недель. Очевидно, что этого не произошло, отметили в издании.

Иран хочет купить вместо российских Су-35 другие истребители

Ранее российское издание "Коммерсант" писало, что Иран активизировал переговоры о покупке китайских истребителей J-10C на фоне конфликта с Израилем. Отмечается, что переговоры продолжались почти два десятилетия, но стороны не могли договориться.

Превосходство Израиля в небе стало очевидным, что побудило Тегеран задуматься о скорейшем оснащении своих Военно-воздушных сил новыми самолетами.

