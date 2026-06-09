Под Москвой взорвали автомобиль: погибшим мог быть российский генерал-лейтенант

СМИ пишут, что под водительским сиденьем автомобиля было заложено взрывное устройство мощностью 300-400 г в тротиловом эквиваленте.

В Балашихе (Московская область) взорвался автомобиль, в котором, вероятно, находился генерал-лейтенант российской армии. Об этом сообщает Telegram-канал "Крымский ветер".

Как пишет Telegram-канал ASTRA под водительским сиденьем автомобиля BMW X3 было заложено взрывное устройство мощностью 300-400 г в тротиловом эквиваленте. Взрыв прогремел вскоре после того, как водитель сел за руль и начал движение.

В результате взрыва погиб человек, а власти не называют его имя и фамилию. РосСМИ пишут, что погибшему было 62 года и он был генерал-лейтенантом армии РФ. По предварительной информации, он получил осколочное ранение груди со стороны спины.

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В ASTRA отметили, что взрыв произошел на улице Колдунова в микрорайоне Авиаторов, который изначально строился как жилой квартал для военнослужащих. Первая очередь домов, сданная в 2011-2013 годах, распределялась Департаментом жилищного обеспечения Минобороны РФ среди военных пенсионеров, ветеранов боевых действий, семей летчиков, космонавтов и подводников со всей России.

Взрыв авто с российским генералом в Москве - что известно

Напомним, что утром 22 декабря 2025 года на юге Москвы произошел взрыв автомобиля, в результате которого водитель получил тяжелые ранения. В результате инцидента мог пострадать высокопоставленный российский генерал.

В сети появилась информация, что раненым мог быть генерал-майор российской армии Фанил Сарваров - начальник управления оперативной подготовки Вооруженных сил РФ.

По данным российских телеграмм-каналов Baza, Mash и 112, инцидент произошел около 7:00 в районе Орехово-Борисово на парковке возле жилого дома на улице Ясенева.

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