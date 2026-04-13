'Он не в себе': экс-глава ЦРУ раскрыл, как законно 'вышвырнуть' Трампа с должности

Бывший директор Центрального разведывательного управления США Джон Бреннан призвал немедленно отстранить Дональда Трампа от власти из-за его непригодности к должности, сообщает The Guardian.

Экс-глава ЦРУ в интервью MS Now подчеркнул, что агрессивная риторика президента, в частности слова об уничтожении иранской цивилизации, представляют реальную угрозу для мира.

По его мнению, Трамп является слишком большим бременем для страны, чтобы и в дальнейшем оставаться главнокомандующим и контролировать ядерный арсенал.

"Этот человек явно не в себе", – подчеркнул бывший директор.

Известно, что 7 апреля Трамп заявил: "Вся цивилизация Ирана погибнет сегодня ночью".

Бреннан в интервью назвал подобные высказывания прямым основанием для применения 25-й поправки к Конституции США. Эта норма, принятая в 1967 году, дает право вице-президенту и большинству Кабинета министров отстранить главу государства, если он "не способен исполнять свои полномочия и обязанности".

По последним подсчетам NBC News, уже более 70 демократов в Конгрессе выступили за такое решение.

Стоит отметить, что сам бывший директор разведки сейчас находится под давлением Белого дома. Министерство юстиции США начало против него уголовное расследование, которое многие считают личной местью Трампа своим политическим оппонентам.

Резкое заявление Трампа

Ранее УНИАН писал, что президент США раскритиковал Папу Римского из-за его взглядов на войну в Иране. Он выразил убеждение, что понтифика избрали только из-за его американского происхождения – как инструмент для переговоров с Вашингтоном

"Я не хочу Папу, который считает нормальным, что Иран обладает ядерным оружием. И я не хочу Папу, который критикует президента Соединенных Штатов, потому что я делаю именно то, для чего меня избрали", – написал Трамп в соцсети Truth Social.

