Глава МИД Швейцарии подчеркнул, что у его страны большой опыт в проведении подобных встреч.

Швейцария готова предоставить российскому диктатору Владимиру Путину иммунитет, если он приедет в страну для переговоров о мире в Украине. Об этом заявил министр иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассис, пишет Euractiv.

Отмечается, что Швейцария обязана арестовать Путина, так как Международный уголовный суд выдал на него ордер. Тем не менее Кассис отметил, что при определенных обстоятельствах российскому диктатору разрешат въехать в Швейцарию.

"В прошлом году швейцарское правительство определило правила предоставления иммунитета лицу, в отношении которого выдан международный ордер на арест. Если это лицо приедет на мирную конференцию, а не по личным причинам", - сказал глава МИД Швейцарии.

Кассис добавил, что Швейцария полностью готова принять встречу между Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским. Он подчеркнул многолетний опыт своей страны в проведении подобных мероприятий.

Тем не менее Кассис отметил, что Россия "охладела" к Швейцарии, которая решила присоединиться к санкциям, введенным странами Европейского Союза после начала полномасштабного вторжения в Украину.

"Мне сказали, что с тех пор, как Швейцария приняла европейские санкции, они (россияне - УНИАН), естественно, потеряли часть желания делать это в Швейцарии", - добавил он.

В издании напомнили, что ранее президент Франции Эмманюэль Макрон поднимал вопрос о возможности проведения саммита между Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским. Он предлагал организовать такую встречу в Европе, предположительно, в "нейтральной" стране.

"Я настаиваю на Женеве", - говорил Макрон в эфире французского канала LCI.

Где может состояться встреча Зеленского и Путина

Ранее в Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации США сообщили, что президент Украины Владимир Зеленский и российский диктатор Владимир Путин могут встретиться в Венгрии. Между тем президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью телеканалу LCI заявил, что встреча лидеров Украины и РФ может состояться в Женеве.

Макрон отметил, что для переговоров стоит выбрать "нейтральную" страну. По его словам, возможно, это будет Швейцария.

