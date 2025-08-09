В Великобритании состоялись консультации между представителями Украины, США и европейских стран.

В Великобритании состоялись консультации представителей США, Украины и европейских партнеров Киева по окончанию войны. На этой встрече был достигнут значительный прогресс, сообщил на платформе Х журналист издания Axios Барак Равид.

"Сегодня вице-президент [США] Джей Ди Вэнс, министр иностранных дел [Британии] Дэвид Ламми и представители Украины и наших европейских союзников встретятся в Чивнинг-Хаус в Кенте, Англия", - писал Axios ранее со ссылкой на свои источники.

Теперь автор той же публикации Барак Равид в своем профиле в Х сообщил об успешности этих переговоров.

"Американский чиновник говорит мне, что "сегодняшние многочасовые встречи привели к значительному прогрессу в достижении цели президента Трампа - прекратить войну в Украине - накануне предстоящей встречи президента Трампа и президента Путина на Аляске", - написал журналист.

Каких-то подробностей он не привел. Однако одобрительно об этой встрече также отозвался глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Позиции звучали четкие: надежный, длительный мир возможен только с Украиной за столом переговоров, с уважением к нашему суверенитету и без признания оккупации. Прекращение огня - необходимо. Линия фронта - не граница", - написал он в своем Телеграмм.

Ермак добавил, что партнеры поддерживают Украину "не только словами". В частности есть заверения, что "помощь будет продолжаться в военной, финансовой и санкционной плоскости, пока агрессия не остановится".

Переговоры об окончании войны в Украине

Как писал УНИАН, вчера президент США анонсировал "обмен территориями" в рамках мирного соглашения между РФ и Украиной. Деталей он не привел, но "сливы" вскоре появились в западной прессе.

По данным инсайдеров, Кремль настаивает на том, чтобы Украина вывела свои войска с территорий, на которые претендует Россия. Из-за определенной путаницы осталось не до конца понятным, хочет ли Россия только Донецкую область, или по-прежнему настаивает на передаче также всей Херсонщины и Запорожья.

Несколько часов назад появилась информация, что Украина и ее европейские партнеры объяснили американцам, что об односторонних территориальных уступках россиянам не может быть и речи. В общем американцам объяснили, где проходят "красные линии" Украины.

