Военно-морская активность России, скорее всего, возросла из-за поддержки США Украины в войне против РФ.

Российские военные корабли снова прибыли на Кубу. Это уже второй такой визит за последние несколько месяцев.

Телеканал Fox News сообщил, что патрульный корабль "Неустрашимый", учебное судно "Смольный" и вспомогательные корабли Балтийского флота должны отплыть во вторник, 30 июля.

Напряженность между США и Россией возросла после вторжения в Украину в 2022 году, а российская военно-морская активность усилилась из-за поддержки Киева со стороны Вашингтона.

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В то же время отношения между союзниками по холодной войне Россией и Кубой заметно улучшились, поскольку коммунистическая страна борется с экономическим кризисом, который, по ее мнению, вызван американскими санкциями.

Контакты на высшем уровне между двумя странами выросли до уровня, невиданного со времен распада СССР. Президент Кубы Мигель Диас-Канель четыре раза посещал Москву.

Россия поставляет нефть, муку и все больше туристов в карибскую страну, испытывающую нехватку денег и товаров, в то время как ее граждане ежедневно страдают от перебоев с электричеством и других проблем, что приводит к разрозненным протестам и рекордной миграции.

Российские ВМС у берегов Кубы - послдение новости

12 июня на Кубу прибыла российская военно-морская флотилия. Тогда у берегов Кубы "засветилась" одна из новых подводных лодок России, что вызвало наибольшее беспокойство в НАТО. Речь идет об атомной подводной лодке с крылатыми ракетами "Казань".

Издание The Telegraph писало, что этим развертыванием Россия стремилась продемонстрировать, что она может управлять оперативной группой на расстоянии. Но журналисты напомнили, что российский флот потерпел поражение в Черном море от государства, не имеющего военно-морского флота.

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