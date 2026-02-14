Бойцы ВСУ рассказали, как посрамили НАТО на учениях: партнеры явно не готовы к войне

На днях авторитетное издание Wall Street Journal опубликовало несколько сенсационный материал о том, как во время военных учений НАТО в Эстонии в мае 2025 года приглашенные на роль условного противника украинские военные условно "разгромили" за полдня два батальона НАТО.
Сегодня в соцсетях 412-й бригады Nemesis и 427-й бригады Rarog, входящих в состав Сил беспилотных систем, появились новые детали того, как именно украинским дронщикам удалось разгромить войска номинально самого мощного военного альянса в мире.
По одному из сценариев учений многотысячная боевая группа НАТО осуществляла наступление. На стороне условного противника действовала украинская команда экипажей БПЛА.
"Мы выполняли задачи по поражению и уничтожению сил условного противника, минировали логистические пути и доставляли дружественным подразделениям различные грузы. Противника обнаруживал экипаж аэроразведки на комплексе Vector. Украинская команда разгромила наступательные группы, которые не были готовы к массовому поражению различными комплексами БПЛА", – вспоминает боец 412 бригады Nemesis с позывным Ник, который участвовал в учениях.
По словам бойца, украинцам еще и немного ограничили свободу действий. Например, приказали сбрасывать боеприпасы рядом с целью, а не непосредственно на нее – "чтобы никому не упало на голову".
Разгром двух батальонов НАТО, по словам украинских дронщиков, стал следствием кучи ошибок, допущенных европейцами:
- перемещение техники большими группами;
- отсутствие надлежащей маскировки;
- пехота не пыталась спрятаться при появлении дронов;
- отсутствие проверки дорог на наличие мин.
"Учения показали, что реалии современной войны диктуют новые правила, к которым наши партнеры не совсем готовы. Тактика механизированных штурмов с большим количеством техники уже не актуальна. И каждый, кто находится на поле боя, должен понимать, что сейчас основная угроза исходит с неба", – отметил Ник.
Готовность НАТО к войне
Материал Wall Street Journal о военных учениях в Эстонии – не единственное свидетельство того, что войска НАТО, вероятно, совсем не готовы к современной полномасштабной войне с сопоставимым противником.
Как писал УНИАН, в США солдат до сих пор убеждают, что доминирование дронов на фронте в Украине – это якобы из-за бедности украинцев и россиян, которым не хватает артиллерии. Мол, если бы в войну вступили США, то они бы всех победили и без этих ваших игрушечных дронов.
Поэтому на военных учениях американские танки продолжают гонять без какой-либо антидроновой защиты. Как будто FPV-дроны их уважают и без "мангалов".