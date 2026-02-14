Бойцы ВСУ рассказали, как посрамили НАТО на учениях: партнеры явно не готовы к войне

Несмотря на публичные заявления о том, что украинский опыт нужно перенимать, на учениях армии НАТО до сих пор готовятся воевать так, как будто XXI век еще не наступил.

На днях авторитетное издание Wall Street Journal опубликовало несколько сенсационный материал о том, как во время военных учений НАТО в Эстонии в мае 2025 года приглашенные на роль условного противника украинские военные условно "разгромили" за полдня два батальона НАТО.

Сегодня в соцсетях 412-й бригады Nemesis и 427-й бригады Rarog, входящих в состав Сил беспилотных систем, появились новые детали того, как именно украинским дронщикам удалось разгромить войска номинально самого мощного военного альянса в мире.

По одному из сценариев учений многотысячная боевая группа НАТО осуществляла наступление. На стороне условного противника действовала украинская команда экипажей БПЛА.

"Мы выполняли задачи по поражению и уничтожению сил условного противника, минировали логистические пути и доставляли дружественным подразделениям различные грузы. Противника обнаруживал экипаж аэроразведки на комплексе Vector. Украинская команда разгромила наступательные группы, которые не были готовы к массовому поражению различными комплексами БПЛА", – вспоминает боец 412 бригады Nemesis с позывным Ник, который участвовал в учениях.

По словам бойца, украинцам еще и немного ограничили свободу действий. Например, приказали сбрасывать боеприпасы рядом с целью, а не непосредственно на нее – "чтобы никому не упало на голову".

Разгром двух батальонов НАТО, по словам украинских дронщиков, стал следствием кучи ошибок, допущенных европейцами:

перемещение техники большими группами;

отсутствие надлежащей маскировки;

пехота не пыталась спрятаться при появлении дронов;

отсутствие проверки дорог на наличие мин.

"Учения показали, что реалии современной войны диктуют новые правила, к которым наши партнеры не совсем готовы. Тактика механизированных штурмов с большим количеством техники уже не актуальна. И каждый, кто находится на поле боя, должен понимать, что сейчас основная угроза исходит с неба", – отметил Ник.

Готовность НАТО к войне

Материал Wall Street Journal о военных учениях в Эстонии – не единственное свидетельство того, что войска НАТО, вероятно, совсем не готовы к современной полномасштабной войне с сопоставимым противником.

Как писал УНИАН, в США солдат до сих пор убеждают, что доминирование дронов на фронте в Украине – это якобы из-за бедности украинцев и россиян, которым не хватает артиллерии. Мол, если бы в войну вступили США, то они бы всех победили и без этих ваших игрушечных дронов.

Поэтому на военных учениях американские танки продолжают гонять без какой-либо антидроновой защиты. Как будто FPV-дроны их уважают и без "мангалов".

