Кремль признает только один результат на выборах в Украине, - ISW

Кремль будет использовать людей, голосующих в России, чтобы обеспечить массовое вмешательство в выборы.

Россия продолжает настаивать на проведении выборов в Украине, чтобы продвигать свое ложное утверждение о нелегитимности нынешнего украинского правительства. При этом единственным результатом, который удовлетворит Кремль по итогу таких выборов, будет создание в Киеве пророссийского правительства. Об этом пишут аналитики Института изучения войны.

Так, заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин повторил опровергнутое утверждение о "нелегитимности" президента Украины Владимира Зеленского и заявил о возможности создания внешней администрации в Украине под управлением ООН.

"Предложение Кремля о надзоре за выборами в ООН – это попытка предоставить России, постоянному члену Совета Безопасности ООН, право вето на любую резолюцию, которая не создаст систему управления ООН, которая приведет к желаемому Россией результату – прокремлевскому политическому устройству в Киеве", - отмечают в ISW.

При этом, как указывают аналитики, Кремль продолжает сигнализировать о том, что он отвергнет любой результат выборов, который не приведет к такому пророссийскому правительству в Украине.

Галузин уже заявил, что Украина попытается помешать "гражданам Украины", проживающим в России, голосовать на будущих украинских выборах. При этом совершенно неясно, как Кремль будет определять, кто является украинцем для целей голосования, учитывая усилия России по паспортизации, направленные на принуждение украинцев на территориях, находящихся под российским контролем, к отказу от украинского гражданства в пользу российского гражданства.

Давление Кремля на Украину с целью проведения выборов до вступления в силу окончательного мирного соглашения гарантирует, что украинские власти будут полностью лишены возможности контролировать избирательный процесс на территории Российской Федерации, при условии, что Кремль предоставит такое право украинскому правительству, которое он еще не контролирует. Кремль, вероятно, также нацелен использовать "украинцев", голосующих в России, чтобы обеспечить массовое вмешательство в выборы.

"Утверждение России о том, что выборы в Украине каким-то образом связаны с легитимностью любого мирного соглашения, является неискренним, поскольку Кремль ясно дал понять, что будет отрицать легитимность любого украинского правительства, которое не позволит России контролировать его состав и политическую ориентацию", - подчеркивают аналитики.

Выборы в Украине - новости

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Россия инициирует проведение выборов в Украине во время войны, чтобы избавиться от него.

По его словам, что 90% украинцев против выборов. В то же время он допустил проведение выборов в Украине, но только, если президент США Дональд Трамп сможет договориться с российским диктатором Владимиром Путиным о 2-3 месяцах перемирия.

