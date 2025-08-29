Вице-президент США отметил, что получил ценные знания за последние 200 дней на этом посту.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс ответил на вопрос, готов ли взять на себя роль главнокомандующего, пишет USA Today.

Издание отмечает, что этот вопрос весьма актуален, ведь его босс является самым старым человеком, который когда-либо присягал на посту президента США. Президенту Дональду Трампу было 78 лет, когда он начал свой второй срок на этом посту.

"Президент имеет чрезвычайно крепкое здоровье. Он имеет невероятную энергию. Да, случаются ужасные трагедии. Но я уверен, что президент США в хорошей форме, доработает до конца своего срока и сделает великие дела для американского народа", - сказал Вэнс.

Видео дня

При этом, он не отрицал, что готов стать следующим президентом США.

"И если, не дай Бог, случится ужасная трагедия, я не могу представить лучшего обучения на рабочем месте, чем то, которое я получил за последние 200 дней", - добавил он.

В то же время, как поделилось издание, Вэнс попытался представить положительный прогноз относительно здоровья своего босса. Вице-президент США отметил, что хотя большинство людей, которые работают с президентом, моложе его, Трамп работает дольше всех.

"Он последний, кто звонит ночью, первый, кто просыпается и первый, кто звонит утром", - сказал он.

В публикации отмечается, что в июле Белый дом объявил, что у Трампа диагностировали хроническую венозную недостаточность, распространенное заболевание вен, после того, как на снимках президента были заметны отеки в нижней части ног и синяк на руке.

США и война в Украине

Ранее УНИАН сообщал, что результаты опроса Gallup показали, что около двух третей американцев сомневаются, что конфликт между Россией и Украиной можно быстро решить. Указывается, что 67% взрослых США настроены пессимистично относительно заключения соглашения о прекращении войны, лишь 31% респондентов проявили оптимизм относительно такой возможности. Также опрос показал, что 66% опрошенных считают, что ни одна из сторон не побеждает.

Также мы писали, что политолог-американист, глава "Института американистики" Владислав Фарапонов считает, что первую леди США Меланию Трамп стоит пригласить в Киев, чтобы показать последствия российских атак. Также Фарапонов добавил, что неплохо было бы и если Украину посетил спецпредставитель президента США Стив Уиткофф. Он добавил, что о российских атаках следует говорить не с позиции жертвы, а демонстрировать как постоянное подтверждение преступных действий страны-агрессора.

Вас также могут заинтересовать новости: