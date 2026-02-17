'Постоянный стресс': в Bloomberg рассказали, как война Путина влияет на самих россиян

В России жалуются на сложную жизнь из-за ракетных и дронных атак.

Прошло уже почти четыре года после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Последствия войны измеряются не только в разрушенных украинских городах, но и в приграничных регионах самой России. Об этом пишет Bloomberg.

"Миллионы украинцев переживают одну из самых холодных зим за последние годы без надежного электроснабжения и отопления, поскольку волны российских ракетных и дронных атак разрушили энергетическую инфраструктуру. Десятки тысяч россиян, проживающих на западной границе страны, сейчас сталкиваются с подобными трудностями, поскольку трансграничные удары повреждают основные коммунальные службы, вынуждая власти принимать чрезвычайные меры", - отмечается в материале.

Российский город Белгород, расположенный примерно в 40 км от Украины, стал самой заметной иллюстрацией растущих внутренних расходов на войну РФ.

"Город с населением около 322 000 человек борется с большими повреждениями энергетической сети после ракетных ударов Украины, которые были настолько серьезными, что жители могут остаться без горячей воды на несколько месяцев", - добавили в Bloomberg.

В этой войне опыт Белгорода и других приграничных регионов РФ доказывает, что линия фронта приблизилась к домам и принесла те же риски для энергетических систем, коммунальных услуг и гражданской жизни, от которых страдает Украина с 2022 года.

"Даже когда эти регионы балансируют на грани гуманитарной катастрофы, высокопоставленные чиновники и государственные СМИ в Москве преуменьшают последствия войны Путина на российской территории. Президент не упоминает о тяжелом положении приграничных общин, которое редко упоминается на правительственных заседаниях и практически отсутствует в освещении национальных телеканалов. Информация о масштабах ущерба поступает преимущественно от региональных органов власти, которые раскрывают детали лишь время от времени. И никто не критикует Путина за то, что он принес войну к их дверям", - подчеркнули в издании.

В частности, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что восстановление подачи горячей воды в дома, вероятно, не будет возможным до конца зимнего отопительного сезона. Сейчас температура в самом Белгороде составляет минус 10 °C.

"На прошлой неделе Гладков сообщил, что после атак около 80 000 жителей остались без отопления, примерно 3000 - без газоснабжения, а около 1000 - без электроэнергии. Власти объявили о частичной эвакуации: дети, многодетные семьи, домохозяйства с детьми-инвалидами и пожилые люди, которые живут самостоятельно, будут переселены в соседние регионы до стабилизации ситуации", - напомнили в материале.

Также жители Брянской области провели прошлые выходные без электричества и отопления после, по словам губернатора Александра Богомаза, "самой мощной атаки беспилотников" с начала войны. По официальной информации, тогда было якобы сбито 120 дронов.

В то же время в Украине многие школы проводят уроки в подземных укрытиях, чтобы защитить детей от ракетных и дронных атак.

В свою очередь Министерство образования заявило, что в приграничных регионах России "нестабильная ситуация", поэтому в этом году ученики старших классов могут пропустить выпускные государственные экзамены.

"Ученики и родители живут в состоянии постоянного стресса. Дети теперь могут по звуку различить запуск ракеты, приближение удара и работу средств противовоздушной обороны", - рассказала 62-летняя учительница из Белгорода Наталья.

Она добавила, что громкоголосое предупреждение: "Внимание! Ракетная угроза!" стало привычной частью их повседневной жизни.

Последствия войны для России

Ранее журналисты The New York Times рассказали, как село в РФ стало "символом доблести". Известно, что из примерно 250 жителей села 39 из 67 мужчин были отправлены в Украину.

Поэтому губернатор Камчатской области Владимир Солодов заявил, что планирует присвоить Седанке престижный титул "Село военной доблести".

Однако один из жителей населенного пункта сказал журналистам, что привлекать внимание всей страны к такому заброшенному селу будет стыдно.

