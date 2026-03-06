57% респондентов считают российские удары по украинской энергетической инфраструктуре оправданными.

Согласно данным независимого социологического института "Левада-центр", поддержка россиян войны в Украине ослабевает.

По результатам опроса относительно взглядов россиян на войну в Украине, только 24% респондентов хотят продолжения военной операции, что является самым низким показателем с начала проведения этих опросов.

В то же время 67% респондентов считают, что Москве пора вступать в мирные переговоры.

Отмечается, что поддержка переговоров особенно высока среди молодежи, женщин, жителей сельской местности, людей со скромными доходами или низким уровнем образования, а также тех, кто не одобряет президента Владимира Путина.

Несмотря на эту готовность большинства к переговорам, общая поддержка российских военных остается высокой - 72%, а 57% респондентов считают российские удары по украинской энергетической инфраструктуре оправданными.

Важно отментить, что эти цифры следует интерпретировать с осторожностью, как и в любой стране, где, в условиях отсутствия свободы выражения мнения, опросы проводятся в атмосфере страха и осуждения.

Опрос проводился с 18 по 25 февраля среди выборки из 1625 граждан России в возрасте 18 лет и старше.

Война в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский констатировал, что российские захватчики продолжают готовиться к весеннему наступлению.

"Дружковка, Краматорск, Славянск, другие наши города. Россияне не отказываются от войны, и здесь, в Донецкой области, на весну готовят наступление", - подчеркнул он.

