Согласно данным независимого социологического института "Левада-центр", поддержка россиян войны в Украине ослабевает.
По результатам опроса относительно взглядов россиян на войну в Украине, только 24% респондентов хотят продолжения военной операции, что является самым низким показателем с начала проведения этих опросов.
В то же время 67% респондентов считают, что Москве пора вступать в мирные переговоры.
Отмечается, что поддержка переговоров особенно высока среди молодежи, женщин, жителей сельской местности, людей со скромными доходами или низким уровнем образования, а также тех, кто не одобряет президента Владимира Путина.
Несмотря на эту готовность большинства к переговорам, общая поддержка российских военных остается высокой - 72%, а 57% респондентов считают российские удары по украинской энергетической инфраструктуре оправданными.
Важно отментить, что эти цифры следует интерпретировать с осторожностью, как и в любой стране, где, в условиях отсутствия свободы выражения мнения, опросы проводятся в атмосфере страха и осуждения.
Опрос проводился с 18 по 25 февраля среди выборки из 1625 граждан России в возрасте 18 лет и старше.
Война в Украине
Президент Украины Владимир Зеленский констатировал, что российские захватчики продолжают готовиться к весеннему наступлению.
"Дружковка, Краматорск, Славянск, другие наши города. Россияне не отказываются от войны, и здесь, в Донецкой области, на весну готовят наступление", - подчеркнул он.