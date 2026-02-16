Жизнь в нищете, но с 'героями': в NYT рассказали, как село в РФ стало 'символом доблести'

Из примерно 250 жителей села 39 из 67 мужчин были отправлены в Украину.

На отдаленном Дальнем Востоке России, недалеко от Аляски, находится село Седанка, которое местные жители и посетители описывают как очень грязное на фоне величественных вулканов и красивых лесов. Об этом пишет The New York Times.

"Жилой фонд, оставшийся от советских времен, постепенно разрушается, крыши протекают, а на внутренних стенах появляются пятна плесени, напоминающие грибы. В большинстве домов нет водопровода, а забитые канализационные трубы образуют лужи на грязных улицах. Медведи и другие животные роются в переполненных свалки", - отмечают в материале.

Однако во время визита в село губернатор Камчатской области Владимир Солодов заявил, что планирует присвоить Седанке престижный титул "Село военной доблести".

"Хотя это звание было создано для советских городов, которые были важными полями сражений во время Второй мировой войны, губернатор провозгласил, что село заслужило первую такую честь в войне в Украине, отправив туда так много бойцов", - объясняют в NYT.

Отмечается, что из примерно 250 жителей села 39 из 67 мужчин были отправлены в Украину.

"Память о героизме крестьян должна быть увековечена", - написал Солодов в своем Telegram.

В то же время один из жителей населенного пункта сказал журналистам, что привлекать внимание всей страны к такому заброшенному селу будет стыдно.

"Это будет такой позор, единственное село с военной славой, и как они это покажут? У людей ничего нет", - заявила член сельского совета и председатель Ассоциации коренных народов Севера Светлана Захарова.

Также среди солдат из этого села, которые ушли воевать против Украины, есть большое количество погибших.

"Из мужчин, которые ушли на войну, 19 сейчас либо погибли, либо считаются пропавшими без вести и, вероятно, погибли", - добавила Захарова.

В NYT напомнили, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину российское правительство не обнародовало официальных данных о количестве погибших.

"Государство не хочет напоминать людям об огромных потерях человеческих жизней", - добавил доктор Иван Курилла, профессор российской истории в Университете штата Огайо.

По словам журналистов, большинство россиян, воюющих в Украине, происходят из мест, похожих на Седанку - "сельских общин, где сочетание бедности и патриотизма подтолкнуло их к добровольческой службе".

