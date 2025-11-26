Не BMW и не Ferrari: в Британии выбрали 'Автомобиль года-2026', и это сенсация рынка

Гибридный внедорожник премиум-уровня получил главную награду Carwow и поразил экспертов соотношением цены и возможностей.

Китайский автопроизводитель Chery совершил громкий прорыв на британский рынок: его гибридный Tiggo 8 получил главную награду Carwow "Автомобиль года 2026", а также титул "Гибридный герой". Для бренда, который только начинает свой путь в этой стране, это стало сенсацией, пишет Express.

"Флагманский внедорожник" и "шедевр инженерной архитектуры" - так дилеры описывают Tiggo 8. Судей Carwow поразили универсальность авто, технологическое оснащение и соотношение цены и возможностей.

Главный директор по контенту Carwow Мэт Уотсон признал, что Tiggo 8 - "почти слишком хорош, чтобы быть правдой", ведь предлагает премиальный уровень комфорта, современную гибридную систему и пространство для семи пассажиров по цене европейского хэтчбека.

Гибридный двигатель модели сочетает 1,5-литровый бензиновый мотор с турбонаддувом и электродвигателем. Благодаря супергибридной системе Tiggo 8 может преодолеть до 1200 км на одном баке, разгоняется до 100 км/ч за 8,5 секунды и достигает максимальной скорости 180 км/ч.

Цена на гибридную версию стартует от 44 тысяч долларов, а топовая комплектация Summit стоит 48 тысяч долларов. Для желающих приобрести авто в финансирование доступен PCP-контракт примерно за 525 долларов в месяц. Также предлагается версия с традиционным 1,6-литровым бензиновым двигателем в двух вариантах мощности.

Премии Carwow в этом году принесли сюрприз: хотя BMW IX3 получил награду Tech Trailblazer, топовые фавориты - Ferrari и Land Rover - остались без наград.

"Если китайский автомобиль когда-то и должен был покорить рынок, то это именно Tiggo 8", - подытожил Уотсон. "Он имеет непревзойденную ценность и ощущается гораздо больше, чем просто бюджетный семейный автобус".

