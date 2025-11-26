Непонятно, почему так случилось, что администрация Трампа взяла за основу такой документ.

Поддержанный Соединенными Штатами "мирный план" из 28 пунктов основан на документе российского авторства, и передан администрации Дональда Трампа в октябре. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на три осведомленных источника.

По данным источников, в середине октября россияне передали американским чиновникам "документ", в котором отражались условия Москвы для завершения войны. Это произошло после встречи президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтоне.

В дипломатическом языке во время неофициальной коммуникации такие рабочие материалы известны как "неофициальные документы". Предоставленный россиянами текст содержал формулировки, которые россияне уже выдвигали ранее во время переговоров, в том числе требования об уступках, которые Украина отвергала. Речь идет о такой уступке, как отказ от значительной части украинской территории на востоке.

Издание отмечает, это является первым подтверждением, что переданный россиянами "документ стал ключевым вкладом в мирный план из 28 пунктов".

В Белом доме не комментировали непосредственно неофициальный документ, но ссылались на комментарии Трампа о том, что президент США был оптимистичным относительно прогресса по плану из 28 пунктов.

"В надежде завершить работу над этим мирным планом, я поручил моему специальному посланнику Стиву Уиткоффу встретиться с президентом Путиным в Москве, и, в то же время, секретарь армии Дэн Дрисколл будет встречаться с украинцами", - сообщил Трамп.

Непонятно, почему и как так случилось, что администрация Трампа взяла за основу российский документ, чтобы попытаться сформировать собственный "мирный план".

Источники сообщили, что некоторые высокопоставленные чиновники США, которые ознакомились с российским документом, в том числе государственный секретарь Марко Рубио, верили, что требования Москвы, вероятно, будут категорически отвергнуты украинцами.

Со времени первого сообщения о "мирном плане" изданием Axios на прошлой неделе, среди чиновников США и законодателей возник скептицизм, поскольку многие из них рассматривали план как перечень российских позиций, а не серьезного предложения.

В то же время США оказывали давление на Украину с предупреждением, что могут ограничить военную поддержку, если Украина не подпишет этот план.

Такой план был составлен, по крайней мере частично, в прошлом месяце в Майами во время встречи зятя Трампа Джареда Кушнера, спецпосланника Виткоффа и главы российского фонда прямых инвестиций Крыла Дмитриева. При этом, два источника утверждают, что мало кто в государственном департаменте или Белом доме был проинформирован об этой встрече.

"Мирный план" США - что известно

Как сообщал УНИАН, 20 ноября в медиа было опубликовано содержание "мирного плана" из 28 пунктов, который представители США передали Украине. В тексте говорилось о том, что численность ВСУ должна составлять 600 тыс. человек, Украина должна закрепить в Конституции отказ от членства в НАТО, Россия будет реинтегрирована в мировую экономику, оккупированные Крым, Луганская и Донецкая области должны быть признаны странами де-факто российскими, включая США и тому подобное.

Этот план вызвал резкую критику и несогласие в странах Европы. Украина потребовала внести изменения в план. 23 ноября в Женеве (Швейцария) состоялись встречи между представителями Украины и США, и отдельно Европы. В итоге, этот план удалось сократить до 19 пунктов, но наиболее спорные вопросы были вынесены за скобки, чтобы в будущем они были решены во время встречи Трампа и Зеленского.

Украинская делегация донесла до американцев условие, что любые переговоры должны начинаться после прекращения огня в воздухе, на суше и в море.

