Украинцы и дальше являются непокорными и продолжают борьбу.

На фоне разговоров о новом "мирном плане" США по окончанию войны в Украине, The Wall Street Journal рассказал, как гражданские украинцы относятся к такой инициативе. В частности журналисты поделились историей Натальи Мельниченко, дом которой был поражен российским беспилотником 25 ноября.

"За эти годы я поняла, что российские ракетные удары обычно следуют за каждой попыткой мирных инициатив. В дополнение к российским атакам, теперь мы также чувствуем давление со стороны наших союзников", - подчеркнула она.

В то же время, как и многие украинцы, женщина остается непоколебимой - она не хочет уступать России за столом переговоров, даже под давлением США.

В свою очередь 51-летний Герман Хисо, который снимал на видео флаги, установленные в центре Киева в память о погибших украинских солдатах, сказал, что отказ от территории "не остановит аппетит оккупанта".

"Это дало бы сигнал всем диктаторам и агрессорам, что можно вторгаться, убивать, воровать, а потом мир заставит жертву это принять. Именно это они сейчас пытаются нам навязать", - отметил Хисо, который из-за войны был вынужден закрыть свой ресторан в Харькове.

Также 64-летний пенсионер, бывший школьный учитель Вадим Золотаров отметил:

"Мы уже пожертвовали столько сил и крови, что ни наше государство, ни наши граждане не имеют права принимать любые условия только для того, чтобы закончить войну".

В WSJ отметили, что мужчина выходил из магазина, куда пришел почитать, ведь дома не было света из-за отключения электроэнергии в результате российских атак на энергетику.

"Мы должны выдержать и закончить то, что начали. Сейчас мы боремся не за территорию, а за наше место в будущем этого мира", - заверил Золотарев.

Кроме того, непокорность украинцев отражается и в опросах. В частности опрос Киевского международного института социологии в октябре показал, что 54% украинцев против любых территориальных уступок, даже если это будет означать продолжение войны.

По словам Мельниченко, чей дом был поражен российским дроном, пока у нее мало надежд на мирные усилия, но Украина должна выдержать, вспоминая рассказы своей бабушки о трудностях во время Второй мировой войны.

"Вы знаете, как мы здесь шутим: даже в темноте и холоде мы все равно четко видим, какие русские ублюдки", - добавила женщина.

В то же время некоторые украинцы обеспокоены продвижением российских войск. В частности 29-летний специалист по маркетингу Александр Головков отметил, что некоторые ограниченные уступки, такие как фактическое признание потери части территории в пользу РФ, могут быть приемлемыми.

"Я не хочу, чтобы мы отдавали территорию. Это кажется несправедливым, учитывая мужество и героизм, которые продемонстрировала наша нация. Но учитывая то, где мы находимся, и то, что баланс сил абсолютно не в нашу пользу, - да, я подписал бы плохой мир, чтобы остановить войну", - добавил мужчина.

Однако непокорность украинцев также распространяется и на фронт. 52-летний командир роты беспилотников Сергей Игнатуха отметил, что такое соглашение будет "более позорным, чем Афганистан. Все диктатуры получат зеленый свет".

Также другие граждане надеются на европейские страны.

"Если не американцы, то европейцы точно нас поддержат. У них просто нет выбора, иначе россияне продвинутся дальше, в Польшу, и я думаю, что они это прекрасно понимают", - объяснил 38-летний инженер-офицер Алексей Пастернак, который служит на северо-востоке Украины.

В свою очередь 64-летняя пенсионерка Елена Андреева в Киеве отметила, что готова смириться с потерей родного города Луганска, который оккупировала Россия в 2014 году.

Однако она не надеется сильно на "мирный план", учитывая предыдущие провальные попытки остановить войну путем переговоров.

"Мы уже много раз через это проходили. Это может измениться еще 10 раз. Мы, украинцы, должны относиться к этому спокойно и ответственно. К этому времени мы уже должны научиться, что большинство таких новостей - это лишь шум", - считает женщина.

"Мирный план" США - последние новости

Ранее сенатор-демократ Крис Ван Холлен заявил, что "мирный план" Трампа подставляет украинский народ под удар. По его словам, "очевидно, что украинцы и американцы сейчас имеют общую позицию".

"Но если вы Россия, вы скажете: "Эй, я возьму тот оригинальный план [президента] Трампа, да? Я не понимаю, к чему это приведет", - предупредил Холлен.

В то же время The Telegraph писал, что мирный план по Украине вызвал хаос и раскол в Белом доме Трампа. Журналисты отметили, что у вице-президента США Джей Ди Венса и госсекретаря Марко Рубио диаметрально противоположные взгляды на путь к миру. Чья именно позиция возобладает, определит будущее архитектуры безопасности западного мира.

