Мария подчеркнула, что обезболивающие не действовали на музыканта.

22 ноября телеведущая Мария Панчишин сообщила о смерти музыканта Олега Турко, более известного как Лесик из группы DZIDZIO. Официальную причину смерти до сих пор не называют, однако женщина рассказала о состоянии артиста в последние дни жизни.

Об этом Мария, которая является подругой покойного певца, написала в своем Facebook.

"У Лесика резко поднялось давление и началась острая боль в животе. Мы сразу вызвали "скорую", и его доставили в больницу. Облегчения не было... Он постоянно говорил, что живот болит невыносимо, а обезболивающие не работают. Ему болело настолько, что он постоянно крутился на кровати и не мог нормально говорить", - отметила Панчишин.

Женщина добавила, что родные Лесика просили перевести его в другую больницу, но им отказали.

"Мы настаивали на переводе в большую больницу, но нам ответили, что показаний для этого нет. А дальше его состояние стало обваливаться буквально по часам. Лесик попал в больницу в среду вечером, а в ночь на субботу его не стало..." - написала Мария.

К слову, в прошлом году у Лесика прямо на сцене остановилось сердце. Потом он проходил тяжелое и долгое лечение.

Напомним, ранее певица Наталка Карпа вспомнила последнюю встречу с Лесиком перед его смертью.

