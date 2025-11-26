Певица, актер и телеведущая: раскрыты имена новой тройки участников благотворительных 'Танцев со звездами'

Цель спецпроекта не только подарить украинцам свет и надежду на новогодние праздники, но и помочь собрать средства для тех, кто приближает победу ежедневно.

Популярное шоу "Танцы со звездами" на 1+1 Украина, которое возвращается в этом году в формате особого благотворительного предновогоднего выпуска под лозунгом "Рух до життя", объявило вторую тройку звездных участников.

Накануне в закрытом телеграм-канале "Танцы со звездами. Рух до життя" объявили трех новых участников, которые выйдут на паркет этого особого эфира:

KOLA - известная украинская артистка, автор и исполнительница собственных песен, участница "Голоса страны", чьи песни стали голосом военного времени. Артистка дважды собрала Дворец Спорта с уникальными шоу. Ранее она была частью проекта "Танцы со звездами" в другой роли, а в этом сезоне впервые выходит на паркет как звездная участница.

"Я очень счастлива, что у меня есть возможность воплотить мечту, и наконец выйти на паркет! У меня очень крутой партнер, готовим номер, который запомнится зрителю, это очень сложный танец, поэтому волнение присутствует. Ожидаю, что мы все с вами кайфонем. До встречи на паркете",- рассказывает KOLA.

Павел Текучев - украинский актер, который стремительно заявил о себе благодаря ярким ролям в сериале "Обратное направление" на телеканале 1+1 Украина и романтической комедии "Когда ты выйдешь замуж". Он отличается природной харизмой и умением создавать живых, убедительных персонажей.

"Танцы со звездами" был едва ли не единственный проект, который я смотрел в детстве вместе со всей семьей. Признаюсь, принять в нем участие - это была одна из моих детских мечт, о которой я никогда никому не рассказывал. Помню те свои детские ощущения восторга. Думал, что если бы мне когда-то выпала возможность выйти и станцевать, то я бы там всех победил (улыбается).

От проекта жду невероятных знакомств, общения со всеми участниками, потому что у нас будет не полноценный сезон, а только один выпуск. Жду классного конкурентного насыщенного соревнования. И также жду, что мы соберем хорошую сумму на хорошее дело. И это проект даст удовольствие всем ценителям "Танцев со звездами". Вместе с тем выполнит правильную и важную миссию настоящего для Украины - расскажет о прицельной эвакуации и соберет средства на это",- комментирует Текучев.

Натали Солоник - телеведущая, лицо проекта "Ближе к звездам" на ТЕТ, которая с теплотой и вдохновением рассказывает о жизни любимых звезд. Мама троих детей и ментор благотворительного проекта "Здійсни Мрію" - в котором делают добрые дела для детей, нуждающихся в поддержке.

"Я пересмотрела почти все сезоны "Танцев со звездами", и даже не могла представить, что однажды выйду на этот паркет сама. Эта мечта жила во мне давно, и я до сих пор не могу поверить, что она осуществилась. Когда мне предложили принять участие - я не колебалась ни минуты. Мой ответ был однозначным: да, да и еще раз да!

В такие непростые времена для нашей страны для меня большая честь быть частью проекта, который объединяет людей и делает важное дело ради наших защитников и защитниц. Каждый донат, каждый голос - это реальная помощь тем кто борется за наше будущее. Я горжусь тем, что могу выходить на танцплощадку вместе с коллегами ради этой общей цели.

Особенно ценю то, что "Танцы со звездами" дают шанс артистам, родившимся во время войны, проявить себя и подарить хоть немного радости людям в это непростое время. Для меня это огромная ответственность и одновременно безграничное вдохновение",- рассказывает Натали Солоник.

Напомним, что цель спецпроекта "Танцы со звездами. Рух до життя" не только подарить украинцам свет и надежду на новогодние праздники, но и помочь собрать средства для тех, кто приближает нашу победу ежедневно. В этом году проект объединил силы с Superhumans Center - инновационным украинским центром военной травмы, который собирает средства на прицельную эвакуацию раненых военных. Все, кто присоединится к сбору, фактически сделают вклад в чью-то спасенную жизнь.

Задонатить на сбор можно прямо сейчас по ссылке.

Уже известны первые шесть участников проекта - остальные имена сначала станут известны эксклюзивно в закрытом телеграмм-канале "Танцы со звездами. Рух до життя", доступ к которому можно получить за донат от 500 грн для Superhumans Center. На канале: бэкстейджи, розыгрыши, эксклюзивы и все инсайды по подготовке к шоу.

Super-партнер спецвыпуска "Танцы со звездами" - Superhumans Center.

Информационный партнер - Viva!

