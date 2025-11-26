Рубио заявил, что Дрисколл не прогнозировал Украине 'неизбежное поражение'

По словам госсекретаря, информация СМИ является не просто неточной, а вполне вымышленной.

Государственный секретарь США Марко Рубио резко отреагировал на материал NBC News о том, что министр армии США Дэн Дрисколл якобы прогнозировал Украине "неизбежное поражение" в войне.

В социальной сети X, госсекретарь заявил, что эта новость - фейк и выдумки.

"Эта история - лишь очередной пример из длинной серии полностью фейковых новостей о разногласиях в администрации Трампа относительно того, как закончить войну в Украине. Эти люди не просто ошибаются, они буквально выдумывают", - написал он в соцсети Х.

Видео дня

Что предшествовало

Ранее издание NBC News писало, что министр армии США Дэн Дрисколл во время недавнего визита в Киев сделал ряд мрачных прогнозов относительно ситуации на фронте и настаивал на принятии первоначальной версии американского мирного плана.

По данным источников, Дрисколл заявил украинским чиновникам, что ситуация для ВСУ ухудшается: россияне наращивают темпы воздушных ударов, имеют фактически неограниченные ресурсы и могут вести затяжную войну без потери темпа. Он подчеркнул: ждать дальше - значит оказаться в еще более слабой позиции.

По словам одного из источников, после презентации мирного плана месседж Дрисколла был прямым: "По сути, сообщение было таким: вы проигрываете, и вам нужно принять соглашение".

Вас также могут заинтересовать новости: