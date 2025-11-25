Скоро в Киеве заработают праздничные ярмарки: сколько будет стоить рождественская елка

Полный перечень адресов елочных площадок доступен на УНИАН.

Первые площадки с пушистыми красавицами начнут открываться уже 3 декабря. Стоимость сосен и елок, которыми украинцы традиционно украшают свои дома накануне Рождества и Нового года, будет в этом году колебаться в пределах от 350 до 3-4 тысяч гривен.

Об этом в разговоре с УНИАН сообщил заместитель директора коммунального предприятия "Свиточ", которое занимается организацией ярмарок, Владимир Лебедко.

В Киев елки на продажу будут привозить в основном из Западной Украины, как и каждый год. Преимущественно это Закарпатская, Львовская и Волынская области.

"Также есть и из Восточной и Центральной Украины. Например, из Днепропетровской области к нам ежегодно приезжают - очень хорошая крымская сосна у них", - говорит УНИАН Лебедко.

Также специально выращенные к рождественским праздникам елки будут везти и из других стран - Дании и Польши.

"Конечно, они дороже, но многим людям нравится. Они красивее наших, поэтому кто может себе позволить, то покупают их", - комментирует представитель организаторов.

Сколько будут стоить елки и сосны перед Новым годом

"По предварительной информации, цена будет от 350 гривен за сосну и до 3-4 тысяч на импортные деревья, в основном елки. Датские сильно отличаются от наших визуально, поэтому на них и цены будут высокие", - говорит нам Лебедко.

Специалист объясняет, что это цена за одно дерево. В основном цены выставляют не за погонный метр, потому что елка или сосна может быть высокой, но некрасивой, и ее никто покупать не будет. Такие деревья будут продавать дешевле.

"А есть и достаточно небольшие, 1,2-1,5 метра, очень пушистые, красивые, с большими иглами. Такие, конечно, будут дороже", - говорит нам Лебедко.

В целом цены не должны существенно отличаться от прошлогодних.

"Пока нет расценок на хвойные композиции, но если брать прошлый год, они будут от 200-250 гривен и до 1,5 тысячи. Это прошлогодние цены - я не думаю, что они изменятся в этом году", - считает специалист.

Когда и где в Киеве начнут продавать рождественские елки

Организаторы работают в течение всего предновогоднего месяца, и с 1 по 3 декабря будут проводить монтаж елочных площадок. Поэтому первые елочные ярмарки начнут открываться 3 декабря и будут работать "до последнего клиента".

"Все будут работать по 31 декабря. Как показывает практика, даже 31 декабря около 18-19 часов люди еще покупают. После обеда 31-го торговля постепенно сворачивается", - рассказывает Лебедко.

Доступен адресный перечень всех легальных елочных ярмарок, по которому можно отличить официальные точки от нелегальных. Организаторы публикуют эти списки на таких ресурсах, как фейсбук и инстаграм. Полный список насчитывает 141 локацию.

На вопрос, существует ли риск того, что можно приобрести загрязненные в результате радиации или военных действий деревья, наш спикер отвечает отрицательно.

"Перед тем, как заключать договор с предпринимателями-поставщиками елок, мы обязательно проверяем наличие сопроводительных документов. Там указано откуда, из какого региона деревья и радиационное заключение по ним. Это обязательное условие для заключения договора", - уверяет Лебедко.

Именно поэтому организаторы рекомендуют покупать деревья на официальных площадках, поскольку здесь они проходят проверку. На неофициальных - никто ничего не проверяет и неизвестно, откуда эти деревья, говорит специалист.

Вырастить рождественскую елку занимает до 12 лет

Чтобы вырастить одно дерево, нужно от 5 до 12 лет, сообщает УНИАН Лебедко - в зависимости от того, насколько елка будет высокой и пышной.

"Их выращивают и подстригают постоянно - верхушку, по бокам. Дерево может расти 7 лет, но быть достаточно невысоким, потому что у него верхушка была некрасивой. Ее подстригают, специально формируют, чтобы она была более пышная, но невысокая. Поэтому приходится ждать более 7 лет, чтобы дерево было 1,5-1,8 и до 2 метров", - резюмирует эксперт.

Елка на Рождество - главные новости

По сообщениям КГГА, главная елка страны традиционно будет установлена на Софийской площади. Ее открытие состоится на День святого Николая. На локации рядом будет расположен небольшой каток. Подготовительные работы продолжаются с 8 ноября.

В прошлом году цены на праздничные деревья стартовали от 250 гривен. Столько стоила наборная елка высотой метр. Сосной за полтора метра уже торговали по 700 гривен, а импортные деревья были самыми дорогими.

