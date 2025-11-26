Зачистка города от российских захватчиков - это вопрос времени.

Никакого окружения в городе Купянск со стороны российских захватчиков нет. Наоборот, украинские защитники постепенно вытесняют оккупантов из города. Об этом военный обозреватель Денис Попович сообщил на Радио NV.

Ситуация в Купянске

"В Купянске не то что окружения нет у российской армии украинских войск, там намека нет на окружение. В Купянске его в проекте не существует. У россиян сейчас вопрос как в том Купянске удержаться. Продолжается зачистка тех сил, которых россияне забросили. Они тоже инфильтрировались, в том числе через трубу, которая была обнаружена в начале осени", - отметил Попович.

Он отметил, что в черте города продолжаются бои, но зачистка населенного пункта от оккупантов - это вопрос времени.

"Постепенно мы их оттуда вытесняем... Продолжается операция по зачистке этих российских пехотных групп, которые туда проникли", - подчеркнул эксперт.

Он подчеркнул, что перед захватчиками стоит вопрос как продержаться в городе.

Как считает Попович, в будущем можно ожидать положительную информацию от деятельности Сил обороны Украины на этом направлении.

Ситуация в Лимане

В то же время, враг также пытается инфильтроваться и закрепляться в городе Лиман Донецкой области, но оттуда их выбивают.

"Речь о потере этого города со стороны Сил обороны, тем более, о его окружении, тоже не идет. Оборона держится и оборона стоит", - подчеркнул Попович.

Ситуация в Покровске

Как отметил эксперт, железная дорога разделяет город Покровск на две немного неравные части - немного меньшая часть северная, немного большая - южная. Позиции украинских защитников проходят вдоль железной дороги. "Мы держим оборону по железной дороге", - отметил Попович.

По его информации, на западе города продолжаются бои. "Враг пытается обойти Покровск с запада для того, чтобы попытаться провести окружение через Гришино. Такова его цель", - отметил Попович.

Он не соглашается, что Покровск уже потерян, но признает, что применение дронов в городе очень существенно влияет на ведение боевых действий. "Дроны полностью моделируют ситуацию на поле боя. И тот, кто лучше владеет дронами, тот держит преимущество", - добавил аналитик.

Бои за Покровск продолжаются и являются очень динамичными.

Война в Украине - что происходит в Купянске

Как сообщал УНИАН, ранее россияне уже неоднократно распространяли ложные заявления о якобы окружении Купянска. Даже речь шла о якобы захвате города.

Как отмечает начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов, россияне вынуждены переносить установленные дедлайны, поскольку ситуация в Купянске складывается в пользу Сил обороны Украины.

