Также продюсер возмутился поведением Потапа.

Известный украинский певец и продюсер Геннадий Витер откровенно высказался о своей куме и подруге Насте Каменских, а также припомнил "гнилой" поступок ее мужа Потапа (настоящее имя - Алексей Потапенко).

В подкасте "Мені цікаво" Геннадий жестко прошелся по Потапу. В частности, он отметил, что не понимает его нынешней позиции и поведения:

"Я считаю таким очень гнилым поступком, когда он там кричал, что записался в ТРО. В какое ТРО? Что ты там делал? Ну, это очень неправильно. Я знаю, что он продолжает сотрудничать с российскими артистами, поет русскоязычный контент, разговаривает на русском языке и ничего не говорит об Украине".

Несмотря на расхождения во взглядах с Потапом, Витер поддерживает связь с Каменских, с которой крестил сына общей подруги. Однако, по его словам, созваниваются они крайне редко.

Он также добавил, что его сильно возмутил недавний поступок NK на концерте в Чикаго, где она выступала с русскоязычной программой. По мнению Геннадия, даже если артистка имеет в репертуаре песни на русском языке, общаться с аудиторией она должна на украинском.

"Мы видели досадный момент в Штатах. Он и меня, на самом деле, очень возмутил, и мое мнение, она знает. Как я говорю, ты можешь петь песни так, как ты хочешь. Я к этому очень спокойно отношусь, но общайся с аудиторией исключительно на украинском языке. Это сейчас очень важно, потому что это как раз то, что тебя идентифицирует, как украинку. Не надо переходить на другой язык, тем более на язык агрессора", - отметил он.

По словам продюсера, Настя находясь за границей не понимает всех проблем, с которыми сейчас сталкиваются украинцы. Также, по его мнению, певица могла попасть в не слишком правильное окружение.

"Когда она находится за пределами Украины, она не может чувствовать то, что происходит здесь... Мы же понимаем, что когда человек находится в окружении людей, которые имеют другие мысли, он хочешь-не-хочешь тоже переходит на них. Конечно, я ее люблю, конечно всегда буду защищать, потому что для меня это не посторонний человек", - подчеркнул Ветер.

Напомним, что недавно Настя Каменский снова попала в скандал, перейдя в своих соцсетях на испанский язык.

