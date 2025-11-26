Густой туман и другие неблагоприятные погодные условия создают идеальное прикрытие для российских тактик проникновения.

Небольшие российские диверсионные группы используют плохую погоду, чтобы проникнуть за украинские линии и создать серьезные проблемы для украинских войск. Об этом сообщил высокопоставленный представитель министерства обороны страны для Business Insider.

Как отметил заместитель министра обороны Украины по вопросам инноваций Юрий Мироненко, дроны отвечают за удары по примерно 90% всех целей на фронте и сделали крупномасштабные бронетанковые атаки очень сложными.

Однако одних БпЛА недостаточно, чтобы удержать линию и остановить прорыв армии РФ, добавил он. По его словам, густой туман и другие неблагоприятные погодные условия создают идеальное прикрытие для российских тактик проникновения.

Видео дня

"Инфильтрация небольшими группами, иногда даже одним человеком с винтовкой и гранатами, задачей которого является спрятаться в подвале или блиндаже, трудно противодействовать", - отметил бывший командир подразделения беспилотников.

В Business Insider подчеркивают, что несмотря на то, что дроны обеспечивают подразделениям на передовой постоянное наблюдение за полем боя в Украине, их возможности ограничены плохой видимостью в неблагоприятную погоду, что, вероятно, дало российским войскам преимущество.

Украинские бойцы описали журналистам тактику инфильтрации как растущую проблему, которая сейчас случается чаще, чем в начале войны, особенно на востоке.

"Российские команды инфильтрации часто состоят всего из нескольких солдат, которых отправляют на различные миссии, включая захват ключевых позиций и удержание их до прибытия подкрепления, срыв операций украинских дронов и установление мин вблизи мест дислокации войск", - добавили в материале.

По словам украинских военных, проникнув через линии обороны, российские диверсанты начинают создавать проблемы, заставляя ВСУ отвлекать крайне необходимые войска из других районов для борьбы с противником. Как указывает BI, такие миссии имеют высокий уровень риска для РФ, а многие солдаты погибли во время их выполнения.

"Даже при хорошей погоде линия фронта простирается на 800 миль (около 1300 км) по всей Украине. Дроны не могут контролировать каждый сантиметр обширного поля боя, а Киев также сталкивается с серьезным кризисом кадров - эти факторы создают возможности для неожиданных проникновений", - отметили в BI.

В то же время Мироненко добавил, что несмотря на ограничения дроновых технологий в плохую погоду, беспилотные системы продолжают расширять "серую зону" между Украиной и Россией.

Ранее украинские солдаты рассказывали для Business Insider, что "серая зона" - это участок линии фронта, где нет настоящей линии соприкосновения, а ключевые позиции обеих сторон отодвинуты за пределы досягаемости БПЛА с коротким радиусом действия.

"Автономные беспилотники могут сделать зону поражения настолько большой, что ситуация будет напоминать Первую мировую войну, когда западный фронт оставался статичным в течение многих лет из-за отсутствия прорывного технологического преимущества у любой из сторон", - отметил Мироненко.

Война в Украине - последние новости

Ранее исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло ответил, почему Украина держится за города в Донецкой области. По его словам, на этом направлении для Сил обороны Украины важно как можно больше уничтожить российских оккупантов.

"Из-за численного превосходства россиян, если они берут города, если мы заранее отходим из этих городов, то Донетчина, это, в принципе, равные поля. К северу от Покровска есть три линии обороны. Но, здесь очень важны нюансы - если мы максимально не перемелем россиян в городах, где враг концентрируется, то по полям он "растекается" как вода и потом его остановить очень трудно", - пояснил Жмайло.

В то же время офицер ВСУ Сергей Цехоцкий заявил, что основные усилия враг направляет на Покровск. Он отметил, что всего было зафиксировано более 150 попыток штурмов и атак на Покровск со стороны оккупантов.

"Враг получает серьезные потери, включая пленных. Больше пленных было бы, если бы россияне позволяли своим солдатам сдаваться", - подчеркнул Цехоцкий.

Вас также могут заинтересовать новости: