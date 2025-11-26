'Увольте Уиткоффа': Путин играет эмиссаром Трампа в своих интересах, - обозреватель The Times

Дилетантская дипломатия может стоить Западу не только Украины, но и собственной безопасности, предупреждает автор.

Американский бизнесмен Стив Уиткофф, который сейчас выступает специальным посланником Дональда Трампа, допускает "слишком вопиющие" ошибки в понимании российско-украинской войны. Это уже нельзя игнорировать, пишет в колонке для The Times пишет опытный дипломатический обозреватель Роджер Бойес.

Мирные переговоры с Россией традиционно становятся полем для манипуляций - и ситуация, в которую втянулся Уиткофф, не стала исключением. Спецпредставитель Трампа, не имея опыта в геополитике, "не осознал, насколько всесторонне продал России украинские и более широкие западные интересы", когда присоединился к разработке проекта мирного соглашения, отмечает автор.

Мир через капитуляцию

Первая версия документа содержала 28 пунктов, которые сегодня сократились до 19. Но, как отмечает издание, ключевые российские требования остались неизменными:

Видео дня

никакого западного военного присутствия в Украине,

никаких поставок западного оружия,

бессрочный запрет на вступление Украины в НАТО.

Зато главное украинское требование - гарантии безопасности - невозможно без западного оборонного участия. "Ничего не складывается", - констатирует Бойес.

Опыт миротворца, но не дипломата

68-летний застройщик Уиткофф давно имеет репутацию эффективного "заключателя сделок" в кругу Трампа. Его называли Mr Fix-it (человеком, который решает то, что не могли другие - УНИАН) на Ближнем Востоке:

он был причастен к прекращению огня с хуситами в Йемене;

сыграл роль в обеспечении шестинедельного перемирия в Газе;

помогал давить на Нетаньяху после неудачной операции против лидеров ХАМАС в Катаре.

Однако в большой политике он, по словам источников, "блуждает без карты". Летает на частном Gulfstream без защищенной связи, часто без профессиональных дипломатов рядом, читает сокращенные сводки и "слушает подкасты". В переговорах с Москвой он вынужден был полагаться на переводчиков, которых проверяли российские спецслужбы.

"Я не думаю, что Путин - плохой парень"

В недавнем визите Уиткофф встретился с президентом РФ. Его оценка встречи звучала тревожно просто:

"Я думал, что он был со мной честен. Я не считаю его плохим парнем".

Такой уровень наивности в переговорах с Кремлем - опасен, отмечает Бойес.

Трамп и его стремление к "Нобелю"

Чем больше международных конфликтов Трамп пытается "чинить", тем больше кейсов получает Уиткофф. Он уже был вовлечен в энергетическое соглашение с Азербайджаном и в планы США разрабатывать минеральные ресурсы Украины - пункт, который неожиданно появился среди предложений урегулирования.

В этом, пишет автор, проявляется логика транзакционного президентства Трампа: дипломатия должна приносить выгоду тому, кто ее осуществляет.

Исторический контекст: от Черчилля до сегодняшнего дня

Обозреватель The Times проводит историческую параллель с 1944 годом, когда Черчилль передал Сталину "листок процентов" о разделе Европы.

Черчилль, осознав, насколько компрометирующим является документ, предложил его сжечь. Но Сталин ответил:

"Нет, оставьте себе".

Теперь, пишет издание, Уиткофф в Майами повторяет ту же опасную логику - только не осознает этого.

"Он не умеет разбираться"

По словам автора, Уиткофф демонстрирует слабое понимание того, какие именно украинские территории находятся под оккупацией РФ, и некритично воспроизводит кремлевские тезисы о "русскости" Украины. Его информатором, как отмечается, стал россиянин с украинскими корнями Кирилл Дмитриев, который участвует в переговорах от Москвы.

Бойес отмечает, что Трамп не стремится иметь рядом с собой "нового Киссинджера", а ищет человека, который может веселить его на гольфе, давить, подкупать или очаровывать собеседников - лишь бы только быстро приносить результаты. Уиткофф идеально подходит под этот образ: он говорит в стиле Трампа, публично продвигает идею прекращения огня и обмена пленными, и не чурается экономического давления - типичного инструмента второго президентства Трампа.

Но, по оценке Бойеса, именно отсутствие у Уиткоффа понимания деталей, контекста и стратегических нюансов составляет проблему. Ведь если прекращение огня в Украине в 2026 году и возможно, для установления длительного мира нужны опытные, сдержанные и структурные переговоры - а не импровизированная дипломатия.

Колумнист предупреждает: если этого не произойдет, Европу может ждать "десятилетие нестабильности", которая расползется далеко за пределы нынешнего фронта.

"Чтобы превратить прекращение огня в нечто более длительное, опытные посредники должны вступить в игру, ведя переговоры структурировано, терпеливо и сдержанно, давая пространство ожесточенным врагам восстановить определенное доверие друг к другу. Если это не удастся, Европа рискует десятилетием нестабильности, которая распространится на запад из старых линий фронта на Востоке. Поэтому, пожалуйста, господин Трамп, прекратите эту дипломатию, которая ведется случайно, и, как первый шаг, увольте Стива Уиткоффа. Он не умеет разбираться", - подытожил автор.

Скандал с Уиткоффом - что надо знать

Стив Уиткофф вляпался в громкий скандал. Bloomberg получил слив содержания переговоров спецпредставителя Трампа с кремлевскими чиновниками. В частности, стало известно, что Уиткофф советовал Ушакову, как представить Трампу предложения по "мирному соглашению".

Телефонный разговор политиков состоялся 14 октября и они разговаривали чуть более 5 минут. Во время разговора спецпосланник Трампа заявил, что "глубоко уважает Путина".

Впоследствии стало известно, что между США и Россией была достигнута предварительная договоренность о приезде спецпосланника президента Дональда Трампа Стива Уиткоффа в Москву на следующей неделе.

Вас также могут заинтересовать новости: