Продать доллар можно в среднем по курсу 42,20 грн, а евро - 48,70 грн.

Курс доллара к гривне в банках Украины в среду, 26 ноября, вырос на 1 копейку и составляет 42,63 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 42,20 гривни за доллар.

При этом средний курс евро к гривне сегодня вырос на 15 копеек и составляет 49,40 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 48,70 гривни за евро.

Сколько стоит доллар в обменниках сегодня

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 42,46 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 42,35 гривни. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 49,33 грн/евро, а курс продажи - 49,13 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на 26 ноября официальный курс доллара к гривне на уровне 42,40 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабилась на 3 копейки. Этот показатель стал очередным историческим максимумом официального курса доллара в Украине.

По отношению к евро гривня также ослабила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на среду установлен на уровне 48,95 гривни за один евро, то есть гривня потеряла 3 копейки.

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин считает, что курс доллара в Украине до конца года может вырасти до 44-45 гривень из-за неопределенности по вопросам международной помощи и репарационного кредита. По словам эксперта, давление на гривну продолжает расти - последняя неделя ноября, как правило, сопровождается ослаблением курса, что связано с отсутствием налоговых выплат, растущим спросом на валюту от бизнеса из-за нарастающего импорта и населения.

