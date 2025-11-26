Футболист признался, перенес ли он подобный метод воспитания к своим детям.

Выдающийся британский футболист и с недавних пор сэр Дэвид Бекхэм откровенно рассказал о своем строгом воспитании. В частности, 50-летний спортсмен признался, что очень редко за свою жизнь слышал похвалу от отца.

В подкасте This Life of Mine Бекхэм вспомнил свое детство, отметив, что именно требовательный отец смог вырастить из него успешного футболиста. По словам Дэвида, в детстве он никогда не считал себя талантливым игроком, ведь никогда не слышал одобрительных комментариев от родного человека.

"У меня есть две сестры, и мы жили в семье, где царила большая любовь, но мой папа был таким строгим со мной из-за моей воскресной футбольной команды... Он никогда не говорил мне, что я действительно хорошо справился, вплоть до моего 100-го матча за сборную. Это был первый раз, когда мой папа повернулся ко мне и сказал: "Ты преуспел, парень", - поделился спортсмен.

Видео дня

Бекхэм признался, что на самом деле не сердится на папу, а наоборот очень ему благодарен, ведь именно такое строгое воспитание сформировало его, как сильную личность:

"Все те моменты, когда мой отец был строг ко мне в детстве, имели свою причину. В те тяжелые моменты моей карьеры я знал только одно: нужно опустить голову и упорно работать".

Впрочем, 50-летний футболист добавил, что не перенес эти методы воспитания к своим четырем детям и может проявлять строгость только, когда дело доходит до футбола.

"Я другой со своими детьми. Я гораздо мягче, чем был мой папа, но есть определенные черты, которые у меня есть, как у папы", - отметил он.

Напомним, что 20-летний сын Бекхэма попал в скандал из-за большой разницы в возрасте со своей девушкой.

Вас также могут заинтересовать новости: