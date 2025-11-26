Poco объединилась с производителем аудиосистем Bose.

Дочерняя компания Xiaomi Poco представила серию смартфонов F8, в которой сделала ставку на звук. Бренд объединился с производителем аудиосистем Bose, чтобы выделить новинки на фоне множества недорогих флагманов.

И F8 Pro, и F8 Ultra получили стереодинамики, настроенные инженерами Bose, а в версии Ultra добавили ещё и отдельный встроенный сабвуфер. По словам компании, он даёт более глубокий и насыщенный бас.

Для обеих моделей доступны два режима звучания, созданные вместе с Bose: Dynamic с усиленным басом и Balanced, который делает акцент на голосе и ровном звуковом балансе. В Bose говорят, что их работа с Poco позволила добиться заметно более чистого и объёмного звука по меркам мобильных устройств.

По остальным характеристикам устройства ориентируются на доступный флагмаy. Poco F8 Ultra оснащён чипсетом Snapdragon 8 Elite Gen 5, 6,9-дюймовым OLED-дисплеем, тройной камерой на 50 Мп и поддерживает беспроводную зарядку.

Poco F8 Pro использует прошлогодний Snapdragon 8 Elite, экран 6,59 дюйма и упрощённый набор камер. Обе модели получили защиту IP68 и батареи ёмкостью 6000 мАч.

