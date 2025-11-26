Даже если США сократят или приостановят военную поддержку, Украина сохранит способность продолжать войну.

Президент США Дональд Трамп на прошлой неделе удивил европейцев, предъявив Киеву ультиматум: принять внезапный американский проект мирного плана для завершения войны или рисковать потерять доступ к американскому оружию и разведданным.

С тех пор этот план хоть и был изменен с учетом предложений Украины и Европы, чтобы сделать его менее явно пророссийским, однако угроза все ещё нависает над Киевом, пишет Politico. Это поднимает два вопроса: может ли Европа плавно заменить американские поставки вооружений и сможет ли Украина продолжать войну без вооружений США?

СМИ проанализировало пять ключевых аспектов ультиматума Трампа и то, что они означают для украинских военных усилий.

1. Может ли Европа просто заменить США

Нет — ни в краткосрочной перспективе, ни на уровне, необходимом Украине, заявляют журналисты. Старший советник Европейского политического центра Кристиан Мёллинг считает, что Европа может поддерживать Украину без США, но только "с большими рисками".

Все, что перестанут поставлять США, придется "компенсировать потерями или изменением тактики ведения войны". И даже в этом случае обеспечить нынешний уровень помощи "почти невозможно". Европа поставляет Украине боеприпасы, танки, истребители и многое другое — но американские системы все равно жизненно важны.

Критический разрыв — системы ПВО и ПРО. Большая часть украинской способности перехватывать российские баллистические ракеты держится на американских комплексах Patriot и ракетах PAC-3, которые производятся только в США.

"Я хотел бы сказать, что мы могли бы обойтись без США… но лишь на короткое время. Только США производят ракеты-перехватчики PAC-3 MSE", — заявляет научный сотрудник Национального института стратегических исследований Украины Николай Белесков.

В этом месяце Госдепартамент США одобрил продажу Украине перехватчиков Patriot на сумму 105 млн долларов.

Европа поставляет Украине французско-итальянскую систему ПВО SAMP/T, сравнимую с Patriot, а в следующем году должна получить модернизированную SAMP/NG. Но с учетом того, что Россия почти ежедневно наносит разрушительные удары по украинским городам, Украине нужны все возможные комплексы.

2. Насколько важен обмен разведданными

Меллинг отмечает, что раннее обнаружение российских ракет обеспечивается плотной сетью американских спутников и сенсоров, которой у Европы просто нет. Европейские средства могут "закрывать отдельные пробелы", но "никогда не будут настолько же эффективны".

Украина имеет доступ к спутникам-разведчикам финской компании ICEYE, а у Европы есть свои разведывательные возможности — но они уступают американским. Сообщается, что без США будет труднее как выявлять российские атаки, так и проводить контрудары, например по российским системам ПВО или нефтеперерабатывающим заводам.

"Без помощи США наша способность наносить дальние удары по России значительно снизится. Нам будет очень тяжело. Но я могу с гордостью сказать, что мы прошли большой путь и не потеряем эту способность", — отметил украинский военнослужащий сил беспилотных систем с позывным "Линч" на конференции в Киеве.

Если США прекратят делиться разведданными, это "приведёт к большему числу погибших украинцев", предупреждает президент Transatlantic Dialogue Center Максим Скрыпченко.

Европа могла бы со временем построить больше спутников и разведывательных самолетов. Но на это потребуются годы — даже для достижения собственных целей по наращиванию возможностей, не говоря уже о помощи Украине.

3. Разве Европа уже не тратит больше США

Европа действительно тратит на Украину больше, чем США, но это не означает, что она контролирует ситуацию, пишет СМИ.

По данным Института Киля, в 2022-2024 годах США и Европа выделяли примерно одинаковые ежемесячные объемы военной помощи. После прихода Трампа ситуация резко изменилась: помощь США почти упала до нуля, тогда как Европа увеличила поддержку до почти 4 млрд евро в месяц в первой половине года и даже после снижения все равно давала в разы больше Америки.

Вместо поставок США теперь продаёт оружие — а союзники оплачивают закупки по списку PURL (Prioritized Ukraine Requirements List).

PURL — это согласованный с НАТО перечень вооружений, который предусматривает прямые платежи европейских правительств американским оборонным компаниям за системы, которые Украина не может получить нигде больше. Это способ сохранять поток ключевого американского оружия — и удерживать Трампа от полного отказа от поддержки Киева.

"Американцы продают Украине то, что невозможно заменить", — подчеркивает Скрыпченко, отмечая, что США нужны европейские рынки и им выгодно продолжать продажи Patriot и других уникальных систем. Но это не дает Европе контроля. Меллинг утверждает, что США все чаще ведут себя как партнер, который может "переписать правила в любой момент", а это делает Европу уязвимой.

4. Действительно ли США могут прекратить продажу оружия

Скрыпченко утверждает, что коммерческая логика работает против остановки поставок: в рамках PURL уже есть обязательства на 3,5 млрд долларов — огромные деньги, от которых американским компаниям сложно отказаться.

Однако Меллинг предупреждает: политическая власть сильнее экономической выгоды. "Правительство США может остановить экспорт одним решением", — говорит он, напоминая о случаях, когда администрация Трампа уже прекращала поставки или обмен разведданными.

США также могут заблокировать реэкспорт или задержать поставки, чтобы оказать давление на Киев или Европу. И именно такое настроение сейчас доминирует в Вашингтоне.

5. Сможет ли Украина продолжать войну без США

Сможет — но война сразу станет гораздо более уязвимой и непредсказуемой, отмечают журналисты. Россия еженедельно теряет тысячи военных в своей медленной наступательной кампании, а украинская армия наносит значительный урон благодаря дронам и возросшему количеству артиллерийских боеприпасов.

Сейчас Украина имеет одну из крупнейших оборонных отраслей Европы, производя собственные дроны, ракеты средней и большой дальности, артсистемы и боеприпасы. Президент Украины Владимир Зеленский недавно заявил, что страна уже производит около 60% необходимого вооружения.

"За три года мы превратили небольшой сектор в динамичную индустрию, ставшую основой нашей обороноспособности", — заявила замминистра обороны Анна Гвоздяр. Оставшиеся 40% — не все из США, но доля Вашингтона достаточно велика, чтобы ее отсутствие повлияло на способность Украины вести войну.

Украина производит дешёвые системы для борьбы с дронами, но не производит средства перехвата баллистических ракет. А для темпов производства и развития отрасли Киев нуждается в финансировании партнеров. "Поддержка партнеров критична для сохранения темпов и расширения возможностей отрасли", — добавила Гвоздяр.

Меллинг же предупреждает: потеря поддержки США заставит Киев импровизировать, что приведет к дополнительным потерям. Украина сможет продолжать, но только ценой "больших рисков" и тактических изменений. Тем не менее устойчивость Украины не вызывает сомнений, пишет СМИ.

Украина продолжала сопротивление даже в период жесточайшего дефицита ПВО, боеприпасов и вооружений, под постоянными ударами ракет, бомб и дронов. Страна "не капитулировала и не рухнула" — это доказывает, что Украина будет бороться даже если Трамп полностью откажется от поддержки.

