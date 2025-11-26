Больше всего вакансий с возможностью бронирования фиксировали в Киевской области.

За последний год количество вакансий с возможностью бронирования на платформе "OLX Работа" выросло в восемь раз. Особенно заметный рост произошел в сегменте рабочих профессий, говорится в переданном УНИАН исследовании от "OLX Работа".

Отмечается, что больше всего таких вакансий по Украине в категории "Производство, рабочие специальности", где обычно предлагают вакансии пилорамщика, повара, оператора станков, электрика, заправщика и тому подобное. Количество объявлений с этими вакансиями увеличилось в 11 раз.

Вакансии с возможностью бронирования есть и в других категориях. Если в октябре 2024 года их были десятки, то в октябре этого года сотни, а иногда и более тысячи.

Видео дня

Наиболее заметный рост предложения от работодателей наблюдали на вакансии:

разнорабочий - количество объявлений выросло в 18 раз;

продавец - в 13 раз;

строитель - в 9 раз;

грузчик - в 8 раз;

водитель - в 5 раз.

На какие вакансии с бронированием больше всего откликов

Спрос на вакансии с возможностью бронирования также вырос. В октябре 2025 года, если сравнивать с октябрем прошлого года, количество откликов в целом по Украине стало выше в 16 раз. Так, их количество выросло от десятков до сотен и тысяч.

В перечне вакансий, которые являются востребованными среди соискателей работы, преимущественно те же, которые в топе и среди работодателей:

продавец - количество отзывов выросло в 66 раз;

разнорабочий, - в 38 раз;

строитель - в 9 раз;

водитель - в 8 раз;

грузчик - в 7 раз.

В каких областях больше всего вакансий с бронированием

В октябре больше всего вакансий с возможностью бронирования фиксировали в Киевской области (почти 2 тысячи). В пределах от 300 до 700 в Днепропетровской, Львовской, Харьковской, Одесской областях. Несколько меньше в Запорожской и Ивано-Франковской (от 200 до 250). В других регионах количество предложений работы с бронированием на платформе преимущественно варьируется от 100 до 200.

Самые высокие медианные зарплаты на вакансии с бронированием в октябре 2025 наблюдали в областях:

Ивано-Франковская - 40 тыс. грн;

Херсонская и Тернопольская - 35 тыс. грн;

Киевская - 33,4 тыс. грн;

Львовская и Волынская - 32,5 тыс. грн.

"Рынок вакансий с возможностью бронирования стремительно развивается: за год их количество на платформе увеличилось в разы, а в отдельных категориях - в десятки раз. Наибольший спрос и предложение сосредоточены в рабочих специальностях, где медианные зарплаты остаются конкурентными. Интерес соискателей работы по Украине тоже вырос: откликов стало в 16 раз больше. Регионально лидирует Киевщина и западные области, где фиксируют и самые высокие зарплаты по таким вакансиям", - резюмировали в "OLX Работа".

Работа в Украине - последние новости

В октябре наибольшее количество высокооплачиваемых вакансий было в категории "Строительство и облицовочные работы". Здесь фиксировались и высокие показатели роста медианных зарплат.

Ранее сообщалось, что в Украине от 2025 года больше всего выросли зарплаты в области IT, рекламы и дизайна, недвижимости, образования и перевода, а также на вакансии для начинающих.

Вас также могут заинтересовать новости: