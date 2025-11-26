Метинвест Ахметова - в десятке лучших работодателей Украины за свою системную работу с ветеранами

Группа Метинвест вошла в десятку лучших работодателей Украины 2025 года по версии издания The Page. В финальный список компаний отобрали независимые HR-эксперты, которые оценивали участников в формате "вслепую" - без упоминания названий компаний, что обеспечило максимальную объективность. В итоге жюри отметило Метинвест за системность подхода, масштабность программ и интеграцию работы с ветеранами во все HR-процессы.

Метинвест является лидером среди частных компаний Украины по количеству сотрудников в рядах ВСУ. Более 8000 из 50000 персонала в настоящее время служат в силах обороны Украины. Более 1000 ветеранов уже вернулись к работе в компании.

Метинвест представил комплексную систему реинтеграции ветеранов, которая является одной из крупнейших корпоративных проектов такого типа в Украине. В компании подчеркивают, что все бизнес-процессы адаптированы под возвращение бывших военных: и тех, кто был сотрудником до службы, и тех, кто присоединяется к команде после демобилизации.

Экосистема, созданная компанией, включает психологическую и физическую реабилитацию, расширенное медицинское страхование в первый год после возвращения, бесплатное обучение и переквалификацию, а также возможность получить образование в университете Метинвест Политехника на льготных условиях. Компания также готовит коллективы к работе с демобилизованными сотрудниками. В 2025 году бюджет на программы адаптации ветеранов составит $550 тыс.

Всего на участие в рейтинге подали анкеты 63 компании. В первую десятку рейтинга лучших работодателей также вошли Kernel, Оператор ГТС Украины, Philip Morris Ukraine, SoftServe, Intellias, Wargaming Kyiv, "Дарница", Roche Ukraine и "Энергоатом".

Как известно, Метинвест Рината Ахметова является одним из крупнейших инвесторов в украинскую экономику: с 24 февраля 2022 года она вложила более 28 млрд гривен инвестиций. Кроме того, компанию назвали лучшим работодателем для ветеранов и студентов-инженеров: сейчас на нее приходится почти треть ветеранов, которые вернулись к работе на предприятия крупного бизнеса. Также компания ввела инициативу Steel Force, которая направлена на подготовку нового поколения специалистов, которые будут участвовать в восстановлении украинской промышленности после войны.