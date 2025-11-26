Она воплотит образ Офелии - тети главной героини.

Стриминговый сервис Netflix, который продлил популярный комедийный хоррор-сериал "Уэнздей" на третий сезон, рассекретил новую актрису.

Стало известно, что звезда фильма "Дамбо" Эва Грин воплотит образ Офелии - тети главной героини. Именно этот персонаж неоднократно упоминали во втором сезоне. К слову, зрителям ее показали только в последнем эпизоде, не раскрывая лица. А теперь на официальной странице Netflix в Instagram появилась информация, что именно эта знаменитость присоединилась к актерскому составу сериала.

"Встречаем Еву Грин в роли тети Офелии в "Уэнздей" 3 сезон", - отметили создатели ленты.

Кстати, когда именно начнутся съемки третьего сезона "Уэнздей" - неизвестно.

О чем сериал "Уэнздей"

Первый сезон вышел в 2022 году. По сюжету, 16-летняя девочка Венздей Адамс становится студенткой академии "Невермор". Она пытается овладеть своими экстрасенсорными способностями и раскрывает давнюю тайну, которая несет за собой опасность. Второй сезон вышел 6 августа 2025 года.

Кстати, сериал получил немало престижных наград. В частности, "Уэнздей" был номинантом в 12-х категориях премии "Эмми", четыре из которых стали победными. А еще лента одержала победу на премии "Critics' Choice Super Awards 2023" как "Лучшее хоррор-шоу (сериал)", а главная актриса Дженна Ортега получила награду в категории "Лучшая актриса в хоррор-сериале".

Напомним, ранее Леди Гага создала саундтрек к новому сезону сериала "Уэнздей".

