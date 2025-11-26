Отмечается, что подливает масла в огонь и один из главных производителей.

Цены на медь в среду, 26 ноября, продолжают набирать обороты. Этому способствовало ослабление доллара и требование чилийского производителя Codelco значительно повысить годовую премию.

Издание Bloomberg пишет, что фьючерсы выросли до 10 900 долларов за тонну. Таким образом, 1 кг металла стоит 10,9 долларов.

Codelco предложила некоторым покупателям в Китае поставки с премией в 350 долларов за тонну по сравнению с ценами Лондонской биржи металлов для годовых контрактов на 2026 год. В компании опасаются, что поток поставок в США может вскоре привести к дефициту в других странах.

Предложения Codelco обычно устанавливают ориентир для отрасли, и премия в 350 долларов будет значительным скачком по сравнению с 89 долларами, согласованными на этот год.

Кроме того, доллар упал на фоне спекуляций о том, что Федеральная резервная система США в декабре снова снизит процентную ставку, что также сыграло на руку металлам.

Цены на медь - последние новости

Аналитики дали новые прогнозы по ценам на медь на 2026 год. Сбои в работе рудников усилили опасения по поводу дефицита и нехватки металла на рынке.

Медь подорожала почти на четверть в этом году, установив в октябре рекорд в 11 142 долларов за тонну, превысив пиковый уровень 2024 года. Рост был вызван сбоями в поставках на ряде ключевых рудников, нехваткой руды и волной ставок на то, что администрация президента США Дональда Трампа пересмотрит план введения пошлины на рафинированный металл в следующем году.

