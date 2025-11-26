Организованная группа преступников завладела более 140 млн грн.

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры разоблачили миллионные хищения на отоплении и водоснабжении прифронтовых городов.

Как сообщила пресс-служба НАБУ, была разоблачена организованная группа во главе с руководителем Департамента жилищно-коммунального хозяйства Донецкой ОГА, которая завладела более 140 млн грн. Эти средства предназначались для обеспечения теплом и водой трех населенных пунктов Донецкой области.

Отмечается, что весной 2023 года участники группы определили объекты, которые подлежали восстановлению за бюджетные средства. Они искусственно завысили стоимость оборудования и работ, сымитировали конкуренцию на торгах и обеспечили победу подконтрольной фирмы, фактическое руководство которой осуществлял одноклассник чиновника.

Несмотря на отсутствие надлежащей проектной документации, с фирмой заключили контракт стоимостью более 200 млн грн на поставку и подключение семи модульных котельных в Селидово и Украинске. И хотя сами котельные поставили, подключили из них только две, но и те не работали из-за нехватки.

Следующий этап схемы реализовали в Святогорске под предлогом восстановления водоснабжения и водоотвода.

"По договорам деньги перечисляли за работы, которые не выполнялись или проводились "кустарным" методом - без разрешений, проектов и с грубыми нарушениями норм. Чтобы скрыть преступление, участники группы подделывали акты выполненных работ, безосновательно продлевали сроки договоров и давили на руководителей коммунальных предприятий, чтобы те приняли объекты на баланс", - сообщили в НАБУ.

В результате таких действий государство понесло убытки на сумму более 140 млн грн, которыми участники преступления завладели и распорядились по своему усмотрению, а жители прифронтовых городов остались зимой без отопления и питьевой воды.

10 ноября НАБУ и САП заявили о расследовании хищения ста миллионов долларов государственных средств АО "НАЭК "Энергоатом". Среди фигурантов дела значились на тот момент министр энергетики Светлана Гринчук и министр юстиции Герман Галущенко.

В частности, детективы НАБУ подозревают бизнесмена Тимура Миндича в создании преступной организации, "отмывании" средств, полученных преступным путем, а также в незаконном влиянии на бывшего министра обороны Рустема Умерова.

Директор НАБУ Семен Кривонос 25 ноября заявил, что масштабная коррупционная схема "Мидас", разоблаченная сотрудниками НАБУ и САП, охватывала и другие сферы, кроме энергетики, а количество подозреваемых в рамках этого дела лиц может увеличиться.

