Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте считает, что война в Украине может закончиться до конца 2025 года. Об этом он заявил в интервью El País.

В решающий момент мирных переговоров для Украины Генеральный секретарь НАТО предупреждает, что даже если будет подписано соглашение о прекращении войны, начатой Владимиром Путиным почти четыре года назад, "Россия будет оставаться долгосрочной угрозой еще долго".

Рютте также похвалил президента США Дональда Трампа за то, что "с февраля он последовательно пытается выйти из тупика с Путиным, чтобы положить конец этой ужасной войне". Генсек убежден, что мирный план Трампа был "основой для переговоров между Украиной и США и хорошей основой для дальнейших дискуссий". Предложение содержит основательные элементы и другие, которые требуют большей работы и диалога. Именно это сейчас делают украинцы и США, добавил Рютте.

На уточняющий вопрос, возможно ли, что война закончится до конца этого года, генсек Альянса ответил:

"Конечно. Мы все молимся, чтобы эта война закончилась как можно скорее. Я хочу сделать все возможное, чтобы помочь воплотить в жизнь видение президента Трампа по достижению этой цели. Я полностью разделяю видение Трампа: эта резня должна прекратиться".

Он добавил, что около миллиона россиян погибло или было тяжело ранено. Россия теряет около 20 000 солдат ежемесячно. Эти люди погибают, "едва приобретая какую-то территорию". Рютте напомнил, что в этом году Россия захватила лишь около 1% территории Украины и продвигается лишь на несколько метров в день.

"Они пытаются взять Покровск уже 18 месяцев и до сих пор не имеют его полностью под контролем. Больше россиян погибло, пытаясь взять этот город, чем украинцев, которые сначала там жили", - добавил он.

Отвечая на вопрос, есть ли у Рютте ощущение, что мир находится в "особой ситуации, которая может вскоре привести к окончанию войны", он ответил:

"Всегда трудно предсказать, но я искренне надеюсь, что мир наступит в ближайшее время. Конечно, после Женевских переговоров должно быть больше встреч, и должно быть отдельное, параллельное обсуждение с ЕС и НАТО по определенным вопросам. И мы еще не на этом этапе".

Мирные переговоры - последние новости

Напомним, что Трамп отказался от установленного ранее срока - четверга - для того, чтобы Украина согласилась на мирный план, который поддерживают США.

На фоне этого заявления американский лидер заявил, что президент Украины Владимир Зеленский сможет приехать в Белый дом тогда, когда мирное соглашение будет согласовано.

Предложенный США проект "мирного соглашения" по Украине в результате встречи делегаций США, Украины и европейских союзников был пересмотрен - с 28 до 19 пунктов. В РФ заявили, что получив первоначальную версию, теперь ожидают промежуточный вариант плана мира. Однако по данным источников The Washington Post, даже ранняя версия плана Трампа вовсе не устраивала Кремль в полной мере.

