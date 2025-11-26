В 'ПриватБанке' изменился курс валют: сколько стоит доллар сегодня

Курс доллара на карточные расчеты в банке составляет 42,55 грн, а евро - 49,51 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в среду, 26 ноября, подешевел на 10 копеек и составляет 42,50 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня вырос на 5 копеек и составляет 49,35 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,90 гривни, а евро - по курсу 48,35 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" в среду не изменился и составляет 42,55 гривни. Курс евро при оплате картой 26 ноября подорожал на 25 копеек и составляет 49,51 гривни.

Видео дня

Курс валют в Украине - последние новости

Нацбанк установил на 26 ноября официальный курс доллара к гривне на уровне 42,40 гривни за доллар, таким образом украинская ослабилась на 3 копейки. Этот показатель стал очередным историческим максимумом официального курса доллара в Украине.

По отношению к евро гривня также ослабила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на среду установлен на уровне 48,95 гривни за один евро, то есть гривня потеряла 3 копейки.

Курс доллара к гривне в банках Украины сегодня вырос на 1 копейку и составляет 42,63 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 42,20 гривни за доллар.

При этом средний курс евро к гривне сегодня вырос на 15 копеек и составляет 49,40 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 48,70 гривни за евро.

Вас также могут заинтересовать новости: