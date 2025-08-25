Американский лидер также заявил об участии США в гарантиях безопасности для Украины.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сделал ряд заявлений относительно войны, которую Россия ведет против Украины. В частности, он считал, что ее будет остановить проще всего, "но оказалось, что есть серьезные личностные конфликты".

По словам Трампа, в конце концов война будет остановлена. При этом он отметил, что детали гарантий безопасности еще не обсуждались.

"Страны Европы собираются дать им значительные гарантии безопасности, и они должны это сделать, потому что это их континент. Но мы будем участвовать в этом с точки зрения поддержки, мы будем им помогать, и я думаю, что если мы достигнем соглашения, мы будем поддерживать мир, потому что я хочу, чтобы люди перестали гибнуть", – сказал американский лидер.

Он также вспомнил о помощи, которую Украине предоставила администрация Байдена, заявив, что речь шла о "350 млрд долларов".

"Я сказал, что Зеленский – величайший коммивояжер, которого я когда-либо встречал, потому что он приезжает в страну и каждый раз уезжает с 50 миллиардами долларов. Но мы больше не даем Украине никаких денег. На самом деле, все наоборот: они обращаются через НАТО, запрашивают ракеты, мы продаем ракеты НАТО. НАТО платит нам в полном объеме и делает с ними что хочет", – добавил Трамп.

Трамп о встрече Путина и Зеленского

На вопрос журналиста о том, почему российский диктатор Владимир Путин так сильно не хочет встречаться с президентом Украины Владимиром Зеленским, Трамп ответил так:

"Потому что он его не любит. Он его не любит, понимаете? У меня тоже есть люди, которых я не люблю. Я не люблю с ними встречаться. Так как же их свести вместе? Они действительно не любят друг друга".

Американский лидер вновь упомянул о том, что этой войны бы не было, если бы в то время у США был "настоящий президент, а не человек, который пришел к власти с помощью фальсифицированных выборов".

"Путин фактически сказал: "Если бы Трамп был президентом, этого бы не произошло". Это произошло по многим причинам. Это произошло из-за Афганистана. Когда он увидел, насколько некомпетентны были Милли и все эти парни, я думаю, он сказал: "Ну, возможно, настала пора". Потому Украина всегда была для него лакомым куском. Это никогда бы не произошло, если бы я был президентом", – резюмировал Дональд Трамп.

Война в Украине: другие новости

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина ежемесячно планирует получать от союзников не менее 1 миллиарда долларов на приобретение оружия американского производства.

Тем временем министр финансов Германии Ларс Клингбайль сообщил, что Берлин закрепит ежегодную финансовую поддержку Украине в размере 9 миллиардов евро ежегодно в течение ближайших двух лет.

