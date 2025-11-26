Стали известны первые подробности будущего боевика.

Студия Paramount занимается производством продолжения американского комедийного боевика "Час пик-4".

Как сообщает издание Variety, режиссером назначен Бретта Ретнера, который снял предыдущие части. Интересно, что несколько студий ранее отказались от производства ленты, включая Warner Bros. Однако, поговаривают, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп лично попросил студию возродить франшизу.

К слову, известно, что в "Час пик-4" вернутся звезды оригинального фильма - Джеки Чан и Крис Такер. О сюжете боевика и начале съемок создатели пока не рассказывают.

Что известно о фильме "Час пик"

Первая часть вышла в 1998 году. По сюжету, два полицейских должны работать вместе, чтобы найти похищенную дочь китайского консула. Тогда лента имела огромный успех и собрала 244 миллиона долларов по всему миру. Следующие части также стали популярными.

