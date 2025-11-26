В РФ хотят, чтобы уровень общей российской гражданской идентичности вырос до 95%.

Согласно документу, который подписал президент РФ Владимир Путин, российские власти должны увеличить количество людей, которые идентифицируют себя как русские и говорят на русском языке в тех частях Украины, которые оккупанты захватили после полномасштабного вторжения в 2022 году, передает Reuters.

Отмечается, что документ, который опубликован во вторник под названием "Стратегия национальной политики России на период до 2036 года", появился в виде указа, который подписал Путин. Российский диктатор призывает принять меры для того, чтобы к 2036 году 95% населения страны идентифицировало себя россиянами.

"Давние связи между Россией и Украиной, существовавшие еще до советской эпохи, означают, что некоторые украинцы традиционно симпатизируют России, а большинство из них говорят на обоих языках. Однако после вторжения любая такая симпатия исчезла, и опросы показывают, что использование русского языка претерпело значительный спад", - добавили в Reuters.

Видео дня

В издании напомнили, что Путин начал полномасштабное вторжение в Украину, аргументировав это целью "демилитаризации и денацификации" страны, а также "освобождением" русскоязычных жителей востока от того, что РФ назвала "дискриминацией".

После этого в течение шести месяцев Донецкая, Луганская, Херсонская и Запорожская области "были присоединены" к РФ, однако Москва не имеет над ними полного военного контроля.

В то же время в так называемом документе, который начнет действовать в январе, говорится о том, что обеспечение контроля над восточными регионами "создало условия для восстановления единства исторических территорий Российского государства".

В документе отмечается, что очень важно "принять дополнительные меры для укрепления общей российской гражданской идентичности", закрепить использование русского языка и противодействовать "попыткам недружественных иностранных государств дестабилизировать межэтнические и межконфессиональные отношения и создать раскол в обществе".

"Результаты реализации этой стратегии будут оцениваться путем мониторинга достижения следующих целевых показателей к 2036 году: уровень общей российской гражданской идентичности (гражданского самосознания) - не менее 95 процентов", - говорится в указе.

Намерения Путина в отношении Украины - последние новости

Ранее CBS News писало, что Путин убежден, что так или иначе захватит всю Донецкую область. Как отметил высокопоставленный чиновник США, переговоры США в Женеве фактически стартовали с предположения, что российский диктатор уверен в неизбежности захвата Донецкой области.

В то же время чиновник отказался оценивать, проиграет ли Украина войну на востоке, но признал, что текущая динамика боевых действий "указывает на то, что Россия может захватить Донецкую область".

В свою очередь Bloomberg сообщал, что новый "мирный план" США удовлетворяет все ключевые требования Путина. По словам журналистов, текст согласовали представитель Трампа Стив Уиткофф и российский посланник Кирилл Дмитриев. Такая инициатива Уиткоффа является не первой, которая вызывает скепсис у Киева и сопротивление у Европы.

Вас также могут заинтересовать новости: