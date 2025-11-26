Актриса также ответила, хотела бы стать главной героиней проекта "Холостячка".

Украинская актриса Анна Саливанчук, которая известна по фильму "Свингеры" и сериалу "Однажды под Полтавой", высказалась об участии Тараса Цымбалюка в шоу "Холостяк".

Не секрет, что они являются не только коллегами, но и друзьями. По словам Анны, для актера стать главным героем романтического реалити - это новый опыт.

"Да, мы работали и дружим. Это новый опыт в его жизни, и даже в карьере. Потому что это программа, это совсем по-другому. Мы привыкли играть роли, выученные по тексту, а здесь надо постоянно импровизировать. Он захотел, он не отказался, почему бы нет? Возможно, Тарас действительно встретит свою судьбу, никто не знает. Девушек там много красивых", - подчеркнула Анна в интервью для РБК-Украина.

Видео дня

Актриса также призналась, что не против стать главной героиней шоу "Холостячка".

"Легко. Вообще без вопросов. Единственная проблема в том, что это, наверное, после войны, потому что сейчас найти 24 взрослых мужчин невозможно. Потому что война. С девушками здесь немножечко легче, когда надо найти 24 хороших девушки, молоденьких. А я женщина уже 40 лет, следовательно мне надо 40+, то найти столько мужчин будет нелегко", - отметила Саливанчук.

Напомним, ранее Тарас Цымбалюк намекнул на "близость" с одной из участниц "Холостяка".

Вас также могут заинтересовать новости: