Кремлевский диктатор одержим целью получить что-то значимое в обмен на прекращение огня.

Предложенный США проект "мирного соглашения" по Украине в результате встречи делегаций США, Украины и европейских союзников был пересмотрен - с 28 до 19 пунктов. В РФ заявили, что получив первоначальную версию, теперь ожидают промежуочный вариант плана мира. Однако по данным источников The Washington Post, даже ранняя версия плана Трампа вовсе не устраивала Кремль в полной мере.

Экс-высокопоставленный чиновник из РФ, знакомый с ходом переговоров, сообщил изданию, что первоначальный мирный план из 28-пунктов был для Кремля лишь "отправной точкой" - лишь некоторые элементы устраивали Москву.

По словам источника, российский президент в качестве эквивалента завершению боевых действий, стремится закрепить нечто важное.

Бывший чиновник объяснил:

"Путин на самом деле не хочет продолжать войну, но он оппортунист. Он действительно должен получить что-то значимое в обмен на завершение войны."

При этом хозяин Кремля также понимает, что всерьез его позицию, по словам источника WP, - никто не воспринимает.

Мирный план Трампа под огнем критики в США и Европе

УНИАН сообщал, что 28-пунктный "мирный план" по завершению войны России против Украины, представленный администрацией США, по словам сенатора-демократа Криса Ван Холлена, подставляет украинский народ под удар. Сенатор заявил, что по его информации, госсекретарь США Марко Рубио признался в разговоре с двумя американскими сенаторами, что изначально предложенное соглашение является российским планом.

Также сообщалось, что среди 28 пунктов плана по Украине были требования, чтобы Киев отказался от всей территории Луганской и Донецкой областей и другие "острые пожелания" Кремля. При этом Европа разнесла "мирный план" США по Украине - главный дипломат Евросоюза Кая Каллас заявила, что давление должно оказываться на агрессора, а финальное соглашение должно быть поддержано Украиной и Европой.

