Американский лидер намекнул, что переговоры с Украиной идут успешнее, чем с Россией, но о разногласиях умолчал.

Президент США Дональд Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский сможет приехать в Белый дом тогда, когда мирное соглашение будет согласовано.

"У нас идут хорошие переговоры. Мы начали с России. У нас продолжаются некоторые переговоры с Россией. С Украиной все в порядке. Думаю, они очень довольны этим. Хотелось бы, чтобы это закончилось... Мы продвигаемся вперед", - сказал Трамп журналистам на борту Air Force One.

Журналисты спросили, какие разногласия возникают между сторонами при обсуждении мирного плана. Впрочем, Трамп ответил без конкретики:

"Стандартные вещи... Но люди начинают понимать, что это выгодная сделка для обеих сторон, и им нужно остановить войну. Они теряют много людей".

Как сообщал УНИАН, Трамп отказался от установленного ранее срока - четверга - для того, чтобы Украина согласилась на мирный план, который поддерживают США.

В то же время американский лидер объявил об "огромном прогрессе", а госсекретарь США Марко Рубио после встреч в Женеве назвал дискуссии "очень позитивными" и настаивал, что "оставшиеся вопросы не являются непреодолимыми". Несмотря на оптимистичные заявления Вашингтона, в мирных переговорах по завершению российско-украинской войны все еще существуют серьезные препятствия.

