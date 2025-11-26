Генсек Альянса напомнил, что решение о вступлении страны принимают все члены НАТО единогласно.

Россия не имеет ни права голоса, ни права вето, чтобы предотвратить вступление Украины в НАТО в будущем. Впрочем, для этого решения должна быть единодушная поддержка всех членов Альянса. Пока этого нет, заявил генсек НАТО Марк Рютте в интервью El País.

"Внутри Альянса членство требует единодушия. На Вашингтонском саммите мы решили, что путь Украины в НАТО необратим. В то же время несколько союзников, включая США, заявили, что сейчас они выступают против вступления Украины. Если посмотреть на мирный план и желание гарантировать, что Путин никогда больше не попытается напасть на Украину, то если членство в НАТО не является вариантом, мы должны по крайней мере обеспечить достаточно надежные гарантии безопасности, чтобы Россия никогда больше не попыталась этого сделать", - заявил Рютте.

По его убеждению, необходимо сконцентрироваться на трех вопросах:

как сохранить сильные Вооруженные силы Украины;

что может сделать Коалиция желающих;

что могут сделать США, поскольку президент Трамп заявил перед встречей с Путиным на Аляске, что хочет быть вовлеченным в гарантии безопасности.

На уточняющий вопрос, будут ли оставаться двери Альянса для Украины открытыми, Рютте ответил:

"Вашингтонский договор 1949 года позволяет любой стране евроатлантического региона присоединиться. Но это невозможно без единодушия среди союзников".

Мирное соглашение - прогноз Рютте

Как сообщал УНИАН, в этом же интервью Рютте заявил, что война в Украине может закончиться до конца 2025 года.

В решающий момент мирных переговоров для Украины Генеральный секретарь НАТО предупреждает, что даже если будет подписано соглашение о прекращении войны, начатой Владимиром Путиным почти четыре года назад, "Россия будет оставаться долгосрочной угрозой еще долго".

