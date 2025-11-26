Эксперт озвучил один очень важный нюанс.

Украинцы, которые живут в частных домах, а также владельцы малого и среднего бизнеса пользуются генераторами. Этот предмет стал частью повседневной жизни из-за постоянных отключений электроэнергии. Узнайте, как нельзя подключать генератор, чтобы не спровоцировать пожар.

Как подключить генератор - ответ эксперта

Доцент кафедры информационно-измерительных технологий и энергетического менеджмента Ивано-Франковского национального технического университета нефти и газа, кандидат технических наук Андрей Яворский в комментарии УНИАН объяснил, как подключить генератор правильно. По его словам, генератор можно подключать через удлинитель. Удлинитель нужен, чтобы разместить устройство согласно установленным правилам безопасности - на расстоянии около 6 метров от среза стены, в которой есть окна или двери, и на расстоянии минимум метр от сплошной стены.

Также Яворский напомнил, какой удлинитель нужен для генератора - он говорит, что у удлинителя для генератора кабель обязательно должен быть с двойной изоляцией:

"Нужно помнить о том, что у проводников этого кабеля должно использоваться сечение не менее, чем 2,5 квадратных миллиметра. Относительно длины кабеля, то оптимальная его длина с таким сечением - 20 метров".

Корпус генератора, отмечает эксперт, обязательно должен быть заземлен (благодаря заземлению лишний опасный ток уходит в землю, - Ред.) - для этого понадобится металлический штырь, забитый в землю, к которому присоединен гибкий проводник с сечением не менее 6 квадратных миллиметров. Надо обеспечить надежный электрический контакт между корпусом генератора и заземлением. Специалист на реальном примере показал, как это должно выглядеть.

Дело в том, что пока техника исправна, ее корпус не соприкасается с токоведущими проводниками и элементами. Но когда возникает поломка, изоляция нарушается, и опасный потенциал может оказаться на корпусе прибора. Человек, который прикоснется к такому прибору, получит удар током. Чтобы снять опасный потенциал с оборудования, и нужно заземление.

Почему нельзя подключать генератор через розетку

По мнению Яворского, в общем, все генераторы предназначены для того, чтобы их подключали через удлинитель. Только есть один очень существенный нюанс - ни в коем случае нельзя пользоваться удлинителем типа вилка-вилка, то есть включать генератор напрямую через розетку.

Эксперт объясняет, что речь идет о таком типе подключения - с одной стороны удлинителя есть вилка, которую втыкают в розетку генератора, а вторую вилку включают в розетку в помещении. Генератор будет работать, и будет электроснабжение, но проблема вот в чем: если вы забудете отсоединить генератор от сети, а подадут энергию со стороны сети, у вас может произойти авария с пожаром и гарантированным выходом генератора из строя:

"Таких случаев уже было очень много. И такое случается не только с генераторами, но и с зарядными станциями".

Это должно быть устройство, которое называется "система ввода резерва" - оно переключает питание с генератора на общую сеть и наоборот.

Систему ввода резерва монтируют в щитовую или монтируют ее отдельно и подсоединяют к щитовой. Подключением генератора через такую систему должен заниматься специалист, поскольку придется вносить изменения в систему электроснабжения внутренних сетей жилья.

Но можно обеспечить резервное питание более простым путем - использовать обычный удлинитель, с одной стороны которого вилка, которую подключают к генератору, а с другой - куча розеток. В таком случае можно включить в розетку те приборы, которые может запитать генератор.

Сколько часов подряд может работать генератор

Специалист объяснил не только то, как подключить генератор, но и назвал важные правила его эксплуатации. Так, во-первых, обычные бытовые генераторы не предназначены для работы в режиме 24/7. Непромышленный генератор, по словам Яворского, может бесперебойно работать в течение 5 часов, а потом ему нужно полчаса отдыха. Если устройство не оставлять в состоянии покоя, оно просто выйдет из строя. Это правило не касается новейших промышленных генераторов.

Также важно следить, чтобы генератор не перегружался. Как правило, прибор не стоит нагружать на более, чем 80% (то есть, если генератор рассчитан на 2 кВт, то следить, чтобы подключенные устройства не потребляли больше, чем 80% мощности) - добавляет эксперт.

справка Андрей Яворский кандидат технических наук, доцент Ивано-Франковского национального технического университета нефти и газа Кандидат технических наук, доцент кафедры информационно измерительных технологий и энергетического менеджмента Ивано-Франковского национального технического университета нефти и газа. Более 20 лет участвует в проектах, направленных в русло энергетической эффективности и возобновляемой энергетике.

