Бесплатная неделя продлится до 2 декабря.

Electronic Arts запустила недельный бесплатный доступ к Battlefield 6 - он стартовал 25 ноября и продлится до 2 декабря.

Компания обещала, что попробовать игру можно будет без покупки, но механизм доступа оказался необычным: на странице Battlefield 6 в Steam нет кнопки попробовать бесплатно.

Чтобы открыть пробную версию, нужно запускать Battlefield Redsec - бесплатный королевский режим. Через него игроки получают доступ к трём мультиплеерным картам: Siege of Cairo, Eastwood и Blackwell Fields. Это полноценные сетевые режимы из BF6, а не отдельная демо-версия.

EA также добавила краткие пояснения ко всем режимам, доступным в рамках пробной версии. В описаниях разобраны базовые правила и советы по игре, рассчитано на тех, кто впервые сталкивается с серией.

Весь заработанный прогресс за эту неделю переносится в полную версию. Также Battlefield 6 участвует распродаже к Чёрной пятнице в Steam - цена снижена до 1444 гривень. Даже если покупать BF6 не планируется, Redsec останется доступен бесплатно и после окончания периода.

Ранее мы рассказывали, что платное радио в Battlefield 6 вызвало ярость игроков. Бесплатно доступны только "общие радиостанции", де звучит музыка разных жанров, но без громких хитов и известных исполнителей.

