Среди прочего, в веронском амфитеатре хотят установить лифты.

Итальянские власти решили провести масштабную реконструкцию 2000-летнего римского амфитеатра в Вероне, чтобы сделать его полностью доступным для людей с ограниченными возможностями – именно там планируют провести церемонию открытия зимних Паралимпийских игр 2026 года.

Однако планы по обновлению древней арены, по возрасту страшей знаменитого римского Колизея, также столкнулись с критикой.

Почему не все в восторге от реконструкции амфитеатра в Вероне

Как пишет The Guardian, среди прочего переоборудование Арены Вероны (Arena di Verona) включает установку лифта и туалетов внутри старинного амфитеатрах. Стоимость работ составит 20 миллионов евро.

"Решение провести церемонию открытия в Арена ди Верона продиктовано не только эстетическими соображениями, хотя, конечно, нам нравится демонстрировать такую ​​красот. Но это была и идея сделать арену доступной, и не только саму арену, но и весь маршрут от железнодорожной станции до места проведения мероприятия. Теперь они собираются построить лифт, и для ценителей классических памятников строительство лифта в римском амфитеатре – просто кощунство. Но теперь он там будет. И мы считаем, что это часть перемен. Это также очень сильный посыл", – пояснил исполнительный директор Олимпиады "Милан-Кортина 2026" Андреа Варнье.

При этом он добавил, что реконструкция арены станет одним из ключевых элементов наследия Игр наряду с расширением доступного общественного транспорта и финансированием образования, а также подготовкой специалистов по зимним паралимпийским видам спорта.

Зимние паралимпийские игры 2026 в Италии

Как ранее сообщал УНИАН, зимние Паралимпийские игры 2026 пройдут в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 15 марта 2026 года, однако церемония открытия состоится в Вероне. При этом спортсмены из России и Беларуси не смогут официально принять участие в соревнованиях.

Всего на зимних Паралимпийских играх в Италии будут представлены спортсмены из 50 стран, которые будут соревноваться в шести паралимпийских видах спорта: горных лыжах, биатлоне, лыжных гонках, хоккее с шайбой, сноуборде и керлинге на колясках.

