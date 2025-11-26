Разоблачены подпольные производства табака, алкоголя и горючего.

Бюро экономической безопасности Украины сообщило о результатах работы по детенизации подакцизных рынков за ноябрь. Детективы БЭБ провели ряд масштабных операций в разных регионах страны, ликвидируя незаконные производства и каналы сбыта подакцизной продукции, об этом сообщил глава Бюро Александр Цивинский.

Табачные и никотиновые изделия

Так, на Полтавщине была разоблачена нелегальная табачная фабрика. Правоохранители изъяли продукцию и оборудование на около 47 млн грн.

В Закарпатской области детективы БЭБ ликвидировали подпольное производство сигарет. Изъятая продукция приобщена к материалам дела, обвинительный акт уже передан в суд.

Видео дня

На Волыни была прекращена деятельность еще одного незаконного производства сигарет. Выявлены подпольные цеха, которые изготавливали продукцию для продажи через соцсети. Со складов изъято 700 кг табака, 9 станков, объявлены подозрения, дела рассматривает суд.

Во Львовской области остановлена деятельность группы лиц, которые незаконно продавали вейпы через Telegram-канал. Обвинительный акт направлен в суд.

А в Полтаве детективы БЭБ прекратили нелегальное производство жидкостей для электронных сигарет, которые реализовывались онлайн по всей Украине. Во время обысков изъято оборудование, сырье и продукция на сумму более 1 млн грн.

Также БЭБ разоблачило масштабную схему подпольного изготовления ароматизированных жидкостей на Киевщине. Стоимость изъятой продукции более 10 млн грн.

Алкоголь и горючее

В Черкассах разоблачено предприятие, которое под прикрытием лицензии изготавливало алкоголь без акцизов и продавало его вне учета. Изъято 12 тонн спиртосодержащей жидкости и документы на более чем 4 млн грн.

На Киевщине остановлено производство фальсифицированных алкогольных напитков. Работниками изъято оборудование, 13,9 тысячи литров алкоголя и 1800 спирта на более 1,6 млн грн.

В Одесской области детективы Бюро установили факт занижения топливной компанией доходов на 23 млн грн и неуплаты налогов на 4,7 млн грн. Дело уже рассмотрено судом, вынесен обвинительный приговор. Также в Одесской области разоблачен злоумышленник, который более года перепродавал незаконно вскрытое топливо на самовольных АЗС.

Детенизация рынка подакцизных товаров - приоритет БЭБ

В БЭБ отметили, что борьба с теневым оборотом подакцизной продукции является одним из ключевых направлений работы ведомства.

"Это не только ликвидация незаконной деятельности, но и увеличение поступлений в государственный бюджет", - отметили в Бюро экономической безопасности Украины.

Новая экономическая спецслужба

Как сообщалось ранее, Бюро экономической безопасности формирует новую модель работы - от аналитики и финансовой разведки до построения национальной экономической информационной системы.

Как рассказал директор БЭБ Александр Цивинский, Бюро переходит от формального досудебного расследования к практикам, которые применяют европейские правоохранительные органы - фокус на поиске и изъятии активов. Цивинский также заявил, что в 2026 году БЭБ планирует запустить уникальную национальную информационную платформу.

Вас также могут заинтересовать новости: